Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.0 комментариев
Суд запретил «дочке» нидерландской Gasunie вести спор с «Газпром экспортом»
Российский суд запретил «дочке» нидерландской Gasunie вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services касательно запрета продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже.
В частности, при нарушении запрета суд постановил взыскать с Gasunie Transport Services в пользу «Газпрома» 275,4 млн евро, передает ТАСС.
Ранее «Газпром экспорт» потребовал запретить GTS инициировать и продолжать разбирательство с российской компанией в Окружном суде Северных Нидерландов.
Напомним, после ЧП на газопроводе «Северный поток» нидерландская компания Gasunie полностью списала свою долю (9%) в газопроводе.