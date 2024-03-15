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Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии в регионе украинских войск
Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии в регионе украинских войск на территории региона
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объехав Грайворонский городской округ, заявил об отсутствии в регионе украинских войск.
«Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.
При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».
Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.
«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.
Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.
При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.
Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.