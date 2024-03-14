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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    4 комментария
    14 марта 2024, 15:28 • Новости дня

    СК возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По фактам гибели и ранения людей в ходе атак киевского режима на Белгородскую область возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.

    «Возбуждено уголовное дело по фактам гибели и ранения людей в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями Белгородской области», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    В четверг украинские военные обстреляли сельхозпредприятие под Белгородом.

    13 марта 2024, 21:23 • Новости дня
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Петицию о разработке противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в ВСУ зарегистрировали на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

    В тексте авторы петиции попросили верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах в ВСУ, передает ТАСС.

    Сообщается, что десятки случаев домогательства в отношении женщин-военных предотвращены не были, а виновные граждане не понесли наказания. Пока петицию подписали более 3 тыс. человек, для рассмотрения президентом страны необходимо собрать 25 тыс. подписей.

    Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ служат более 60 тыс. женщин.

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    14 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ: В Петербурге задержаны члены РДК, готовившие отправку отравленных продуктов в зону СВО

    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Санкт-Петербурге задержали членов ячейки «Русского добровольческого корпуса» (признан террористическим в РФ), курируемого Главным управлением разведки МО Украины, которые собирались отправить в зону проведения спецоперации груз с отравленной гуманитарной помощью, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В сообщении говорится, что в состав ячейки входили четверо жителей города, которые придерживаются праворадикальной идеологии. Они собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, которые предназначались для отправки в зону СВО в качестве гумпомощи жителям новых регионов России, передает ТАСС.

    Кроме того, задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения и транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. Эта информация могла использоваться для последующей организации терактов.

    Члены террористической группы задержаны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), которая предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы.

    Накануне в Ростовской области задержали подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело.

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    13 марта 2024, 18:23 • Новости дня
    Офицер ВСУ раскритиковал планы Киева по продвижению к границам 1991 года

    Майор ВСУ Лапин: Украина потратит десятилетия на продвижение к границам 1991 года

    Офицер ВСУ раскритиковал планы Киева по продвижению к границам 1991 года
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия деморализована, при нынешней тактике она будет двигаться до границ 1991 года многие годы, заявил отставной майор ВСУ Игорь Лапин.

    Киевский режим обещал дойти до границ 1991 года за «две-три недели», но у украинской армии нет для этого мотивированных солдат, заявил Лапин, передает РИА «Новости».

    Остаются вопросы о том, как это можно сделать, какими силами и в какие сроки. Украинские власти хотят защитить чиновников и людей с деньгами от мобилизации, отметил майор.

    Личный состав армии деморализован из-за «качелей в высшем военном руководстве», общество на Украине дезориентировано заявлениями по поводу «две-три недели», «два-три месяца», «два-три года».

    На Украине нет очередей в военкоматы, уже призванные солдаты низко мотивированы, в случае продолжения такого развития ситуации киевскому режиму предстоит воевать «десятки лет».

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    14 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Пресечена попытка украинской ДРГ войти в Курскую область

    Губернатор Старовойт: Украинская ДРГ пыталась войти в Курскую область

    Пресечена попытка украинской ДРГ войти в Курскую область
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась войти в поселок Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что бойцы пограничной службы ФСБ и ВС России пресекли попытку и не позволят украинским террористам сделать это в будущем.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило о перехвате беспилотников ВСУ над Курской областью.

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    13 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    СМИ: Украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв

    Advance: Уже летом на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ

    СМИ: Украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Положение Украины на фронте продолжит ухудшаться без усиления помощи со стороны ее западных союзников, и уже летом ситуация может достигнуть поворотного момента, пишет хорватское издание Advance.

    Сейчас вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и людей, украинские войска слабеют, подставляясь под возможный мощный прорыв, пишет Advance, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, в отличие от украинской армии, ВС России выстроили сеть многоуровневых оборонительных укреплений, указывается в материале. Кроме того, российские войска быстро адаптируются и учатся, отмечает автор публикации.

    «Недооценка противника – плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность», – резюмирует автор.

    Ранее командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов заявил, что Россия «окончательно поставит точку в СВО» в 2024 году.

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    13 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Командование ВСУ признало вероятность продвижения российских военных

    Командование ВСУ признало вероятность продвижения ВС России на отдельных направлениях

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

    Он указал, что поработал «в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», передает ТАСС.

    Сырский признал, что по всей линии боевого соприкосновения «оперативная обстановка остается сложной».

    Кроме того, по его словам, российские военные продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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    13 марта 2024, 18:40 • Новости дня
    В Чехии рассказали, когда Киев получит закупленные ЕС боеприпасы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Первые поставки артиллерийских снарядов, закупленных странами ЕС, поступят на Украину в июне, сообщил портал Euractiv со ссылкой на советника премьер-министра Чехии по нацбезопасности Томаша Пояра.

    Он добавил, что после заключения контракта на закупку снарядов в третьих странах необходимо несколько недель для их поставки Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла способ закупки 800 тыс. снарядов для Украины.

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    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    13 марта 2024, 16:44 • Новости дня
    В Эстонии подсчитали, сколько денег необходимо Украине для победы
    В Эстонии подсчитали, сколько денег необходимо Украине для победы
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Украине для победы в конфликте будет достаточно ежегодного предоставления 120 млрд евро, заявил канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм изданию Euractiv.

    Он также считает, что часть этих средств можно покрыть еврооблигациями, для которых гарантами будут выступать страны ЕС. При этом он подчеркнул, что при выделении 120 млрд евро в год только к 2025 году Украина дойдет до точки, когда сможет истощать Россию, передает РИА «Новости».

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. В Белом доме пояснили, что это стало «возможным благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов» Пентагона. Пентагон заявил, что применил «нежизнеспособный метод поддержки Украины», который можно считать «на данный момент хорошей сделкой на один раз».

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    14 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки сорвали попытку боевиков ВСУ прорваться на приграничную территорию у поселка Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    В ходе ударов авиации и артиллерии уничтожено до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения ВСУ у Ивановки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ у Першотравневого (Харьковская область).

    Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 30 человек, танк, американскую артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования ВСУ у Георгиевки, Клещеевки и Невельского в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 240 человек и три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, американская гаубица М198, британское орудие FH-70, уничтожен склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР. Отражены восемь контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад у Новгородского, Новобахмутовки, Бердычей, Семеновки и Орловки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 410 человек, три бронемашины, включая БМП Bradley, гаубицу Д-30 и станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Владимировки и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 125 человек, танк и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек и два автомобиля.

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

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    13 марта 2024, 16:36 • Новости дня
    Франция готова обсудить мирный план на Украине в случае победы Трампа

    Французский парламентарий Джолли поднял вопрос о мирном плане Трампа по Украине

    Франция готова обсудить мирный план на Украине в случае победы Трампа
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Член парламента Франции Алексис Джолли направил министру Европы и иностранных дел страны Стефану Сежурне письмо, в котором задался вопросами о мирном урегулировании конфликта на Украине в случае, если по итогам выборов в США к власти придет Дональд Трамп.

    Как напомнил Джолли в своем письме, Трамп не раз говорил в ходе своей предвыборной кампании, что сможет быстро решить украинский конфликт, пишет «Лента.ру».

    «Мирный план Трампа», по его словам, вызывает вопросы в связи с растущей вероятностью его возвращения в Белый дом.

    «Похоже, что этот мирный план заключается в том, чтобы позволить русским сохранить Донецкую и Луганскую области и добиться полной демилитаризации Украины до Днепра», – отметил Джолли.

    В результате, пояснил французский парламентарий, будет создана буферная зона между Россией и частью Украины, которая впоследствии, по его мнению, вступит в ЕС и НАТО.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что у Трампа есть «достаточно подробный план, как положить конец» конфликту на Украине.

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    14 марта 2024, 07:59 • Новости дня
    В элитных подразделениях ВСУ заговорили о захвате Рады

    Бойцы элитных подразделений ВСУ при обсуждении планов свержения властей Украины заявили о необходимости захватить Раду

    В элитных подразделениях ВСУ заговорили о захвате Рады
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Недовольные политикой властей Украины бойцы элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов заявили в соцсетях о необходимости молниеносно захватить Верховную раду.

    В переписке в Telegram-канале «ParaBelum» один из участников назвал «самым главным действием, которое надо будет молниеносно провернуть», – захват Верховной рады, передает РИА «Новости».

    Другой участник чата выразил уверенность, что «когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса». Еще один участник беседы указал на необходимость заручиться «поддержкой военных». «Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется», – заявил он. С ним согласился другой участник переписки: «Тем более, когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные – они автоматически занимают нужную сторону».

    Напомним, представитель российских силовых структур рассказал, что специалисты получили доступ к закрытому Telegram-каналу «ParaBelum», в котором состоят бойцы элитных частей ВСУ, настроенные радикально против власти. В чате состоят представители украинской морской пехоты, спецназа, разведки, спецподразделений СБУ, а также националистических батальонов. В частности, они призывают к свержению президента Украины Владимира Зеленского.

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    14 марта 2024, 12:55 • Новости дня
    Росгвардия, ФСБ и ВС России вступили в бой с украинскими ДРГ возле Теткино в Курской области
    Росгвардия, ФСБ и ВС России вступили в бой с украинскими ДРГ возле Теткино в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Росгвардейцы и ВС России отражают атаку украинских диверсионно-разведывательных групп у населенного пункта Теткино в Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Подразделения Росгвардии отражают нападения украинских ДРГ у Теткино, они ведут бой совместно с военнослужащими ВС России и сотрудниками Пограничного управления ФСБ, сказали в ведомстве ТАСС.

    Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале предупредил местных жителей об опасности атаки беспилотников. Он отметил, что средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

    До этого в четверг Старовойт сообщал, что украинская ДРГ безуспешно попыталась войти в поселок Теткино Курской области, ее атаку отразили.

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    13 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию

    Экономист Юшков: Поставки российского газа в Гагаузию требую решения многих технических проблем

    Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Гагаузия является частью Молдавии, а значит, льготные условия поставок российского газа в этот регион с точки зрения Кишинева могут навредить суверенитету страны. Администрация Майи Санду будет всеми силами препятствовать осуществлению этой инициативы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков. Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам.

    «Поставка газа на льготных условиях в Гагаузию ставит перед Россией целый ряд технических вопросов. В первую очередь стоит подумать над способом доставки энергоносителей в этот регион. Сейчас у нас имеется газопровод, проходящий по территории Украины и Молдавии. Однако в этом случае мы сталкиваемся с необходимостью достижения договоренностей с Кишиневом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Не думаю, что Москве удастся уговорить администрацию Санду на осуществление транзита газа в Гагаузию. Важно понимать, что речь идет о регионе в составе суверенного государства. Успешная реализация инициативы Евгении Гуцул может спровоцировать рост центробежных сил в Молдавии, субъекты которой поймут, что можно вести дела в обход Кишинева», – уточняет собеседник.

    «Однако сохраняется возможность поставок с юга, через «Турецкий поток». В этом случае газ пойдет через Румынию. Однако нам придется вступить в переговоры с ЕС. Данная практика также не выглядит слишком простой. К тому же запрос Гагаузии на российские энергоресурсы продиктован экономическими интересами», – подчеркивает эксперт.

    «Задача не просто поставить газ, но обеспечить ему низкую стоимость. Маршрут через Анкару окажется более сложным, что обязательно скажется на конечной цене продукта. Обеспечить необходимую льготу будет достаточно трудно. Кроме того, действовать наверняка придется через местных частных предпринимателей», – акцентирует он.

    «Сделку нужно будет оформлять через контракт между региональной компанией и Газпромом. Это снизит политические риски для Гагаузии и в какой-то степени облегчит возможность реализации инициативы. Однако правительство Молдавии приложит максимум усилий для дискредитации этого соглашения», – считает собеседник.

    «Газовые поставки в регион будут освещаться Кишиневом в ключе предательства национальных интересов. Вполне возможно, что к давлению на регион подключится и Евросоюз. Таким образом, вопрос поставок газа в Гагаузию сопряжен с целым рядом проблем, решение которых потребует изобретательности и находчивости», – резюмирует Юшков.

    Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей экспорта. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

    Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Гуцул уточнила, что прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам. «Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.

    Также Гуцул сообщила, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

    Она уточнила, что власти Молдавии блокируют оказание спонсорской помощи гражданам региона. Гуцул упомянула и планы о встрече с лидерами оппозиции государства. В частности, осуществляются приготовления для совместных мероприятий с лидерами Партии коммунистов и Партии социалистов, бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также главой запрещенной в Молдавии «Шор» Иланом Шором и руководством «Возрождения».

    Ранее Гуцул заявила, что абсолютное большинство жителей страны восприняли ее встречу с президентом России Владимиром Путиным с воодушевлением.

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    13 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Снаряд ВСУ попал в администрацию белгородского города Грайворон

    При обстреле ВСУ в белгородском городе Грайворон ранены две женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные во второй половине дня в среду обстреляли город Грайворон в Белгородской области, ранены два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Пострадали две женщины, у одной – травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом и осколочные ранения живота, указал Гладков в своем Telegram-канале.

    Ее доставляют бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 в Белгороде. У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти, ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

    Один из снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа, пробита крыша, поврежден второй этаж. Никто не пострадал. Здание временно обесточено. Также поврежден частный дом.

    Ранее Гладков сообщал, что в последние сутки ВСУ выпустили по Белгородской области около 320 снарядов.

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    Предшественник Мазепы перед расстрелом взывал к польскому королю

    Ровно 360 лет назад был расстрелян идейный предшественник самого знаменитого предателя России, гетмана Ивана Мазепы – гетман Иван Выговский. Он изменил в пользу поляков русскому царю Алексею Михайловичу. Судьба его показательна в том числе потому, что предал он не только русского царя, но и собственный народ. Подробности

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    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье

    Молдавия усиливает давление на Приднестровье, а власти непризнанной республики дают понять, что в полной мере рассчитывают на поддержку Москвы. Уже высказываются опасения, что на населенный в значительной мере российскими гражданами регион может напасть и Украина. Почему она не сделала этого до сих пор? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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