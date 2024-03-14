Гладков: При обстреле ВСУ Грайворона пострадали четыре человека

Tекст: Алексей Дегтярев

При обстреле Грайворона пострадало четыре человека, при прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Им оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

До этого в четверг при обстреле Белгорода погибла одна женщина.