В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.2 комментария
При атаке на Белгород один человек погиб, трое пострадали
Губернатор Гладков рассказал о пострадавших при атаке на Белгород
Система ПВО сбила десять воздушных целей при подлете к Белгороду и над Белгородским районом, в городе погибла одна женщина, ранения получили три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет, водитель погибла, написал Гладков в Telegram.
При атаке пострадали три человека: две женщины получили баротравмы, мужчина – осколочное ранение плеча. Все пострадавшие госпитализированы.
В Белгороде повреждены несколько квартир в восьми многоквартирных домах, трех частных жилых домовладениях и трех хозсубъектах. Незначительно повреждено остекление в образовательном учреждении. По предварительным данным, повреждено 13 автомобилей.
В Белгородском районе после отражения атаки ВСУ повреждения выявлены в частных домовладениях и МКД на трех улицах поселка Беловское. Трем детям осколками несильно посекло ноги, госпитализация им не потребовалась.
Оперативные службы продолжают обход придомовой территории.
Напомним, ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.