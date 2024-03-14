В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.6 комментариев
Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золотой запас
Депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.
«Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», – говорится в резолюции, передает РИА «Новости».
Речь идет о золотом запасе, культурных, религиозных и архивных ценностях, переданных России на хранение в начале XX века. По утверждению евродепутатов, не возвращая вышеуказанное, Москва «нарушает международное право».
Кроме того, ЕП призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС включить вопрос возвращения национального достояния Румынии в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией, как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами.
Ранее историк Армен Гаспарян в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил претензии Румынии на золотой запас в России.