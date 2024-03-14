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Вассерман предложил ряд правок в студенческий гимн «Гаудеамус»
Текст песни «Гаудеамус» ощутимо устарел, однако не следует полностью от него отказываться, а стоит коллективно его доработать, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя пожелание главы МИД РФ Сергея Лаврова импортозаместить этот гимн.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил руководству Дипломатической академии МИД провести конкурс на импортозамещение старинной студенческой песни «Гаудеамус» собственным гимном.
«Классический текст «Гаудеамус» – это семь куплетов, достаточно обширно. И, на мой взгляд, многое, вошедшее в гимн, ощутимо устарело, ведь он все-таки писался в средние века», – говорит Вассерман.
Депутат поясняет, что ему понятно желание импортозаместить несовременное произведение. Но при этом он полагает, что от него не стоит полностью отказываться. В пример он приводит куплет, означающий дословном переводе «Да здравствуют все девушки изящные, красивые, да здравствуют и женщина нежная, любвеобильная, добрая, работящая». Эти строки, по его словам, вряд ли когда-либо устареют.
«Я не исключаю, что есть смысл поработать над новым гимном, но лично я бы предпочел доработать существующий, причем не очень сильно. Так, по минимуму», – отмечает депутат. Например, в последнем куплете, который звучит как «Пусть погибнет тоска, пусть погибнет скорбь, пусть погибнет дьявол, все враги студентов, а также насмешники», строчка «а также насмешники» – явно лишняя.
Более того, он отметил, что начальная часть этого гимна ему представляется пессимистичной. «Возрадуемся, пока мы молоды! После радостной юности, после тягостной старости поглотит нас земля» – мне кажется, что сводить всю земную жизнь к радости и ожиданию неизбежной смерти, перебор. А так, надо смотреть, может быть, как раз то, что мне кажется устаревшим, другие одобрят», – говорит парламентарий.
Он отмечает, что исходный текст – это явно коллективная работа, которую проделали на протяжении многих десятилетий бродячие студенты: тогда было принято, поучившись в одном университете, переходить в другой для того, чтобы получить интересного профессора. «Я думаю, что и нынешняя работа должна быть такой же коллективной», – заключил Вассерман.
«Гаудеамус» – студенческая песня (от лат. gaudeamus igitur – итак, возрадуемся, будем веселиться), студенческий гимн на латинском языке. Иногда причисляется к числу лучших произведений странствующих студентов.