Вассерман предложил ряд правок в студенческий гимн «Гаудеамус»

Tекст: Татьяна Косолапова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил руководству Дипломатической академии МИД провести конкурс на импортозамещение старинной студенческой песни «Гаудеамус» собственным гимном.



«Классический текст «Гаудеамус» – это семь куплетов, достаточно обширно. И, на мой взгляд, многое, вошедшее в гимн, ощутимо устарело, ведь он все-таки писался в средние века», – говорит Вассерман.



Депутат поясняет, что ему понятно желание импортозаместить несовременное произведение. Но при этом он полагает, что от него не стоит полностью отказываться. В пример он приводит куплет, означающий дословном переводе «Да здравствуют все девушки изящные, красивые, да здравствуют и женщина нежная, любвеобильная, добрая, работящая». Эти строки, по его словам, вряд ли когда-либо устареют.

«Я не исключаю, что есть смысл поработать над новым гимном, но лично я бы предпочел доработать существующий, причем не очень сильно. Так, по минимуму», – отмечает депутат. Например, в последнем куплете, который звучит как «Пусть погибнет тоска, пусть погибнет скорбь, пусть погибнет дьявол, все враги студентов, а также насмешники», строчка «а также насмешники» – явно лишняя.

Более того, он отметил, что начальная часть этого гимна ему представляется пессимистичной. «Возрадуемся, пока мы молоды! После радостной юности, после тягостной старости поглотит нас земля» – мне кажется, что сводить всю земную жизнь к радости и ожиданию неизбежной смерти, перебор. А так, надо смотреть, может быть, как раз то, что мне кажется устаревшим, другие одобрят», – говорит парламентарий.

Он отмечает, что исходный текст – это явно коллективная работа, которую проделали на протяжении многих десятилетий бродячие студенты: тогда было принято, поучившись в одном университете, переходить в другой для того, чтобы получить интересного профессора. «Я думаю, что и нынешняя работа должна быть такой же коллективной», – заключил Вассерман.

«Гаудеамус» – студенческая песня (от лат. gaudeamus igitur – итак, возрадуемся, будем веселиться), студенческий гимн на латинском языке. Иногда причисляется к числу лучших произведений странствующих студентов.