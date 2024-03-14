В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.2 комментария
Лавров предложил импортозаместить гимн «Гаудеамус»
Глава МИД Лавров предложил импортозаместить гимн «Гаудеамус»
Глава МИД Сергей Лавров предложил руководству Дипломатической академии МИД провести конкурс на импортозамещение старинной студенческой песни «Гаудеамус» собственным гимном.
По его словам в ходе завершения торжественного заседания, посвященного 90-летию Дипакадемии, стоит объявить конкурс на импортозамещение «Гаудеамуса» собственным гимном академии, передает ТАСС.
Также Лавров вручил ректору вуза Александру Яковенко и ряду сотрудников награды ведомства за высокие трудовые показатели.
В частности, Яковенко был поощрен благодарственным письмом президента Владимира Путина за значительный вклад в подготовку и проведение второго саммита Россия – Африка.
Также приказом министерства за многолетний добросовестный труд в системе МИД РФ звание «Почетный работник МИД России» присвоено заведующему кафедры европейских языков Валерию Марияну.
Кроме того, нагрудным знаком «За отличие МИД РФ» награждены старший преподаватель кафедры европейских языков Наталия Ардаева, рабочий управлений делами Дмитрий Артемьев и руководитель секретариата ректора Александра Кулешова.
«Гаудеамус» – студенческая песня (от лат. gaudeamus igitur – итак, возрадуемся, будем веселиться), студенческий гимн на латинском языке. Иногда причисляется к числу лучших произведений странствующих студентов.