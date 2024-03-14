Россияне начали жаловаться на используемых на горячих линиях чат-ботов

В Роспотребнадзоре заявили о жалобах от россиян на используемых на горячих линиях чат-ботов

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Русаков во время пресс-конференции, в этом году граждане стали отставлять жалобы на использование искусственного интеллекта. По его словам, недовольство россиян связано с тем, что им приходится коммуницировать с роботами или чат-ботами, а не с живыми людьми. Он подчеркнул, что сложнее всех это получается делать у социально уязвимых людей, которые привыкли к живому общению и воспринимают многие современные технологии с «недоверием, или с осторожностью, либо с недопониманием», передает ТАСС.

Русаков отметил, что в случае, если людей не удовлетворяет общение с чат-ботом, они просят его позвать оператора, но зачастую это превращается в процесс ожидания. Он уточнил, что люди ждут, а потом «опять приходится общаться либо с новым роботом, либо ничем это не кончается».

Граждане предлагают ввести специальное регулирование по этому вопросу и «наделить Роспотребнадзор полномочиями, чтобы отслеживать работу всех горячих линий, всех вот этих использований робота в этой системе коммуникации, для того чтобы не было нарушений прав наших граждан», добавил Русаков. Поэтому, по его словам, ведомство будет работать с этим вопросом и искать способы, которые в дальнейшем устроят всех.