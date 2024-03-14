В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.4 комментария
Россияне начали жаловаться на используемых на горячих линиях чат-ботов
В Роспотребнадзоре заявили о жалобах от россиян на используемых на горячих линиях чат-ботов
Россияне стали жаловаться в Роспотребнадзор на искусственный интеллект, который применяют на горячих линиях, поскольку просьбы о переключении на оператора ничем не заканчиваются, сообщил начальник управления федерального госнадзора в области защиты прав потребителей ведомства Олег Русаков.
Как указал Русаков во время пресс-конференции, в этом году граждане стали отставлять жалобы на использование искусственного интеллекта. По его словам, недовольство россиян связано с тем, что им приходится коммуницировать с роботами или чат-ботами, а не с живыми людьми. Он подчеркнул, что сложнее всех это получается делать у социально уязвимых людей, которые привыкли к живому общению и воспринимают многие современные технологии с «недоверием, или с осторожностью, либо с недопониманием», передает ТАСС.
Русаков отметил, что в случае, если людей не удовлетворяет общение с чат-ботом, они просят его позвать оператора, но зачастую это превращается в процесс ожидания. Он уточнил, что люди ждут, а потом «опять приходится общаться либо с новым роботом, либо ничем это не кончается».
Граждане предлагают ввести специальное регулирование по этому вопросу и «наделить Роспотребнадзор полномочиями, чтобы отслеживать работу всех горячих линий, всех вот этих использований робота в этой системе коммуникации, для того чтобы не было нарушений прав наших граждан», добавил Русаков. Поэтому, по его словам, ведомство будет работать с этим вопросом и искать способы, которые в дальнейшем устроят всех.