Экс-глава благотворительного фонда осужден в Петербурге за хищения

МИД ответил на заявления Индии об «отказе» от российских вооружений

Посол: В Индии произведено почти 1 тыс. танков Т-90 и 300 самолетов Су-30МКИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, подобные заявления являются передергиванием фактов, поскольку Индия решает задачу развития собственного ВПК с акцентом на реализацию инициатив «Делай в Индии» и «Самодостаточная Индия», которые предполагают максимально возможную локализацию производства и получение новейших технологий, передает ТАСС.

Алипов добавил, что именно этим обусловлен курс на диверсификацию сотрудничества с зарубежными партнерами, среди которых Россия занимает ведущее место.

Он добавил, что в Индии по лицензиям уже произведено почти 300 самолетов Су-30МКИ и 1 тыс. танков Т-90, производятся ракетные комплексы «Брамос», работает СП Indo-Russian Rifles по выпуску автоматов АК-203, при этом, в отличие от западников, Россия готова идти на максимально полную передачу передовых технологий.

Посол добавил, что Индия не признает односторонние западные санкции, считая их нелегитимными. По его словам, большинство индийских компаний и банков в значительной степени зависят от по-прежнему контролируемой Западом Бреттон-Вудской финансовой системы и завязаны на операции с долларом США.

Алипов указал, что иногда встречается желание партнеров «взять паузу» в диалоге с российскими предприятиями или вовсе отказаться от сотрудничества, но уникальность Индии в том, что на месте одного зазевавшегося бизнесмена тут же возникают двое других, поэтому нет нехватки в тех, кого не пугают антироссийские санкции. Алипов подчеркнул, что, как ни парадоксально, «шоковая терапия» в виде текущей геополитической трансформации позволила подступиться к реализации потенциала российско-индийского сотрудничества.

«Рассчитываем на еще более глубокое объединение национальных систем в финансово-банковской, научно-технической сферах сотрудничества. Время показало, что западные модели используются в интересах отдельной группы стран и не могут считаться надежными. Пришло время для России и Индии интернационализировать отечественные платформы. Их сопряжение – залог успеха наших отношений», – добавил посол России.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.