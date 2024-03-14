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    Воровство Европы спровоцирует финансовый коллапс
    Путин призвал россиян прийти на выборы
    Латвия захотела отгородиться от России «железным занавесом»
    Автор блога «Заметки детского врача» уехал из России после десяти суток ареста
    ВС России заняли опорные пункты ВСУ у запорожской Новоселовки
    Политолог: Прибалтика отправит войска на Украину, если прикажут США
    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине
    МИД ответил на заявления Индии об «отказе» от российских вооружений
    Американские СМИ: США готовят раздел Арктики
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

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    14 марта 2024, 12:50 • Новости дня

    Песков указал на преднамеренное искажение Белым домом слов Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена занимается преднамеренным искажением контекста и не желает слышать то, что говорит российский лидер Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Опять же ничего нового нет», – констатировал представитель Кремля, отметив, что данное явление «весьма концентрированно» наблюдалось в последнее время, особенно в последние два года, передает ТАСС.

    Так Песков отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной». Она сообщила при этом, что Байден был проинформирован о заявлениях главы Российского государства по ядерной тематике.

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании Российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

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    14 марта 2024, 09:23 • Новости дня
    BI: США готовят раздел Арктики

    BI: В США начали готовить солдат к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике

    BI: США готовят раздел Арктики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты усилили свое внимание к Арктическому региону и стали готовить армию для доминирования там, чтобы бросить вызов России и Китаю, пишут СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что руководство США обеспокоено ростом активности России и Китая в регионе.

    В ВС США уже подготовили новую стратегию ведения боевых действий и провели на Аляске масштабные учения, чтобы подготовить солдат к экстремальным арктическим условиям. Для усиления влияния в регионе США хотят сотрудничать с Канадой и Данией, говорится в публикации.

    «Они хотят вернуть свои «мускулы» в Арктике», – передает канал «360» содержание статьи.

    Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, как отмечает BI, служит в том числе этой цели. Американцы, как пояснил политолог Андрей Кошкин, готовят себе союзников в деле раздела Арктики.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москва не допустит захвата российского континентального шельфа в Арктике.

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    14 марта 2024, 09:12 • Новости дня
    Focus: Западные финансовые элиты хотят возобновить торговые связи с Россией

    Focus: Западные финансовые элиты пытаются возобновить торговые связи с Россией в связи с провалом в украинском конфликте

    Tекст: Александра Юдина

    Провал антироссийских санкций привел западные финансовые элиты к желанию возобновить торговые связи с Россией, так как в ближайшее время ожидают поражение Украины, выразил мнение для журнала Focus Габор Штайнгарт.

    По его словам, коллективный Запад уже понимает, что Украина не победит в конфликте, поэтому страны предпримут попытки договориться с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Штайнгарт подчеркнул, что на это указывает ряд факторов – материальное истощение Украины, провал антироссийских санкций и рост внутреннего противоречия в политических кругах Запада.

    Автор статьи добавил, что в России, в частности президент, могут быть довольны ходом истории. Так, по словам журналиста, у Путина появились новые партнеры, а также покупатели сырья и новые территории. Кроме того, он входит во все кабинеты стран G20, где его приветствуют за столом переговоров.

    При этом в заключение Штайнгарт добавил, что казавшийся важнейшим союзником «нерешительный Запад показал, что его риторика никогда не сходится с реальностью».

    Напомним, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить. Путин также заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне, но вряд ли «все несется так в лоб». По его словам, Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании Российского государства».

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    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава Российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    «Итоги (выборов) прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Путин отметил, что выборы президента «проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярности выборов».

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    13 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии указаний на угрозу использования Россией ЯО на Украине

    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя интервью российского лидера Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

    Жан-Пьер сказала, что нет «реальных причин корректировать готовность ядерных сил» США. Она сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина, передает РИА «Новости».

    При этом Жан-Пьер подтвердила, что США понимают – Путин в ходе интервью «цитировал российскую ядерную доктрину», когда ему был задан соответствующий вопрос. Однако, по словам Жан-Пьер, «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта».

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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    14 марта 2024, 06:56 • Новости дня
    Британия заявила, что со стороны Запада угрозы для России нет

    Глава Минобороны Британии Шэппс заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада

    Британия заявила, что со стороны Запада угрозы для России нет
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны Запада угрозы для российского государства нет, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, комментируя интервью президента России Владимира Путина.

    Оценивая слова Путина, Шэппс заявил: «Это безответственно, особенно когда речь идет о ядерном оружии». Шэппс сказал, что угроза существует не для России, а для Украины и Польши. Министр потребовал от Москвы вывести войска из зоны специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Министр заявил, что лучший способ защититься от военного конфликта – усилить оборону и продемонстрировать свои возможности противникам. В связи с этим он выступил за увеличение оборонных расходов Великобритании с 2,3% до 3% от ВВП. «Мы живем в более опасном мире, а Путин продвигается вперед на фронте», – приводит его слова Daily Mail.

    Напомним, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить. Путин также заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне, но вряд ли «все несется так в лоб». По его словам, Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании Российского государства».

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    14 марта 2024, 09:49 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскрыл детали переговоров с Путиным в Москве

    Глава МАГАТЭ Гросси сообщил об обсуждении с Путиным ядерной программы Ирана

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в ходе недавнего визита в Россию обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным ряд важных международных вопросов.

    Гросси сообщил, что, в частности, обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана, передает ТАСС.

    Кроме того, глава МАГАТЭ рассказал, что выразил российскому лидеру свое мнение относительно ситуации на Запорожской АЭС.

    Гросси назвал прошедшую встречу важной.

    Ранее МИД предупредил, что любые резолюции и заявления официальных лиц и организаций с призывами передать Запорожскую АЭС под контроль киевского режима или установлению на ней международного контроля расцениваются российской стороной как посягательство на суверенитет и территориальную целостность России.

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    13 марта 2024, 16:25 • Новости дня
    Политолог: Конкурс «Лидеры России» по-новому открыл для россиян феномен социальных лифтов

    Политолог Майоров: Конкурс «Лидеры России» объединил людей, готовых направлять энергию на благо страны

    Политолог: Конкурс «Лидеры России» по-новому открыл для россиян феномен социальных лифтов
    @ Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Открытая поддержка президентом дает понятный сигнал всем уровням власти – они могут доверять победителям конкурса «Лидеры России» , приглашать их на самые ответственные позиции. Это относится и к ветеранам СВО, для которых подобные конкурсы открывают дополнительные карьерные и социальные возможности, сказал политолог Арсений Майоров. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

    «Проект «Лидеры России» не только стал демонстрацией того, что кадровая система в нашей стране может развиваться через новые и гибкие форматы, но и по-новому открыть для многих феномен социальных лифтов. Конкурс активизировал дискуссию о возможностях карьерного роста граждан и привлек к ней внимание широкой общественности. Это можно назвать успехом», – сказал Арсений Майоров, докторант Института философии СПбГУ.

    «Встреча победителей конкурса с президентом продемонстрировала, что они получили наивысшее признание и кратно повысили свой профессиональный статус, заслужив доверие со стороны главы государства. Было показано, что проект действительно смог не только отобрать лучших из лучших, но и объединить людей, готовых направлять свою энергию на благо страны», – отмечает он.

    «Кроме того, такая открытая поддержка президента дает понятный сигнал всем уровням власти – они могут доверять победителям проекта «Лидеры России», приглашать их на самые ответственные позиции. Это относится и к ветеранам СВО, для которых подобные конкурсы открывают дополнительные карьерные и социальные возможности. Учитывая их уникальный и довольно специфический опыт, эти люди при должном сопровождении могут привнести много полезного в практику управления и принятия решений», – акцентирует эксперт.

    «Так, запущенная программа «Время героев» решит сразу две задачи. С одной стороны, она укрепит систему государственного управления людьми с уникальным опытом. С другой – помогает ветеранам СВО оперативно вернуться к обычной жизни и найти себя на гражданской службе», – поясняет он.

    «Уверен, что богатый опыт «Лидеров России» позволит сделать новую программу «Время героев» крайне содержательной и полезной. У страны же появится поколение уникальных управленцев, навыки которых помогут решать самые сложные задачи», – резюмировал Майоров.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Глава государства высоко оценил работу кадрового конкурса, назвав его «крутым».

    «Должен сказать, что это уже пятый у нас выпуск, за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире, наверное. Это круто», – подчеркнул президент.

    Владимир Путин также отметил кадровую программу «Время героев» для участников СВО. По его словам, уже свыше 30 тыс. человек подали заявки на участие в ней. Президент указал, что благодаря этой инициативе бойцы специальной военной операции смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

    Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Проводится с 2017 года по поручению президента с целью поиска перспективных руководителей нового поколения и дальнейшей поддержки их профессионального роста. Сама церемония награждения победителей пятого сезона состоялась 25 февраля в Москве: ими стали 102 управленца из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.

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    13 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    Эксперты подвели итоги встречи Путина с выпускниками проекта «Лидеры России»

    Tекст: Ольга Никитина

    Политики и эксперты прокомментировали итоги встречи президента Владимира Путина с выпускниками проекта «Лидеры России», которая состоялась 12 марта; они отметили, что эта кадровая программа очень продуктивна.

    Депутат Госдумы Артем Кирьянов рассказал, что сам является выпускником конкурса «Лидеры России. Политика» и может судить о продуктивности программы. «Для конкурсантов, конечно, это многоступенчатый трудоемкий процесс. Чтобы дойти от подачи заявки до победы в конкурсе, требуется достаточно серьезное напряжение, причем напряжение, в том числе, в стрессовых ситуациях. Безусловно, ведется достаточно жесткий отбор, очень высок уровень конкурсантов со всей страны. Думаю, что таким же образом отбор происходит и по всем остальным трекам, ведь конкурс «Лидеры России» развивается, появляются специализированные измерения», – отметил он.

    Кирьянов обратил внимание на то, что Путин в своем послании говорил о востребованности программы «Лидеры России», чтобы готовить управленцев и специалистов по своим сферам деятельности из числа тех, кто сегодня является участником спецоперации. «Это, конечно же, верное решение, которое даст возможность людям действительно повысить свой образовательный уровень и в течение определенного срока решать задачи, которые очень близки к практике», – заметил депутат, добавив, что у победителей конкурсов «Лидеры России» есть возможность получения и дополнительного образования.

    В свою очередь политтехнолог, философ, депутат Госдумы Олег Матвейчев напомнил, что в России в 1990-е практически отсутствовала кадровая политика, во власть попадали люди по совершенно случайному принципу. «Самой страшной бедой было то, что во власть широким потоком хлынул криминал, – люди судимые, представители различных преступных группировок и так далее», – отметил он.

    «С приходом к власти Владимира Путина начались кадровые изменения: были приняты соответствующие законы о государственной службе, было создано в администрации президента соответствующее Управление по государственной службе, позже было создано и Управление по борьбе с коррупцией, и многие другие. Вместе все эти меры позволили упорядочить кадровый процесс в 2000-х. Во власти избавились от криминала, постепенно стали улучшать кадровый состав, но все же мало того, что у человека нет криминального прошлого, руководители должны быть еще и эффективными управленцами», – подчеркнул Матвейчев.

    Политтехнолог указал, что именно кадровые конкурсы могут выявить эффективных управленцев. «Появилось понятие кадрового резерва. В кадровый резерв можно попасть, только получив определенные заслуги и рекомендации, которые объективно проверяемы. Все это открытые документы, то есть налажена полная прозрачность кадровой службы», – перечислил он, добавив, что качество кадров в настоящее время улучшилось. На госслужбу должны попадать люди честные и профессиональные, и это главный принцип, подчеркнул Матвейчев.

    Кадровый конкурс «Лидеры России» является крупнейшим в мире, отметил политолог, журналист, политический эксперт Александр Асафов. «Это тот прямой социальный лифт, который позволяет людям реализовать свои амбиции, приняв участие и в госуправлении, и в работе крупных вертикально интегрированных корпораций. Подобные конкурсы – это явление уникальное. Мы видим, что это еще и, безусловно, ответ на запросы системы на свежую кровь и новые мысли в управлении самых различных направлений», – отметил эксперт.

    Депутат Госдумы, зампредседателя комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Юлия Оглоблина выразила уверенность, что конкурс «Лидеры России» способствует созданию эффективно работающих социальных лифтов. «На себе и своем примере я могу об этом уверенно сказать, потому что благодаря победе в конкурсе «Лидеры России. Политика» мне открылась возможность пройти обучение в Высшей школе управления РАНХиГС вместе с федеральными, уже действующими политиками», – рассказала она. «Без всей той базы, полученной в ходе участия в конкурсе «Лидеры России. Политика», я уверена, что победить на выборах мне было бы сложно и вряд ли возможно», – отметила Оглоблина.

    Как отметил член научно-методического совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», кандидат политических наук Арсений Майоров, встреча Путина с «Лидерами России» показательна тем, что победители конкурса получают наивысшее признание от лица руководителя страны. «Вероятно, это наиболее явное подтверждение того, что трудный путь к победе был пройден не зря, и победители действительно кратно повысили свой профессиональный статус, заслужив доверие со стороны высших инстанций власти», – считает он.

    «Очевидно, что для любого государства важным является выстраивание понятных и предсказуемых механизмов обновления кадров, но именно в России процесс решения кадровых вызовов вышел далеко за пределы формализованного подхода и привел к появлению чего-то большего, чем, вероятно, ожидали даже сами организаторы конкурса – пространства встречи людей самых разных статусов, с самыми разными опытом и подходами, мыслями и мечтами, но объединенных любовью к своей стране», – указал Майоров.

    «В этом контексте неудивительно, что Владимиру Путину раз за разом приятно и интересно встречаться с победителями конкурса «Лидеры России», ведь в них он находит своих верных соратников и единомышленников», – добавил он.

    В ходе встречи с «Лидерами России» Путин заявил, что самым сильным оружием нашей страны является сплоченность народа и его преданность Родине.

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    13 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Пескова спросили о подаренном Путину портрете Гагарина

    Песков не знает, куда Путин поставил портрет Гагарина

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что пока не знает, куда президент Владимир Путин поставил подаренный ему главой Роскосмоса Юрием Борисовым портрет первого космонавта Юрия Гагарина.

    «Пока не могу ответить: не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, глава Роскосмоса Юрий Борисов подарил Путину портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения легендарного космонавта.

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    14 марта 2024, 12:42 • Новости дня
    Политолог: Прибалтика отправит войска на Украину, если прикажут США

    Политолог Межевич: Если США прикажут, страны Прибалтики отправят свои бесполезные войска на Украину

    Политолог: Прибалтика отправит войска на Украину, если прикажут США
    @ Estonian Ministry of Education and Research

    Tекст: Илья Абрамов

    Лидеры прибалтийских стран полностью зависят от США, поэтому решение об отправке их солдат на Украину будут принимать в Штатах. Однако пока Вашингтон в этом не заинтересован, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину.

    «Если из американского посольства раздастся звонок на личный телефон премьера Эстонии, политик сделает все, что ей прикажет дипломат. Также и с отправкой войск: если США дадут команду, прибалтийские страны отправят солдат. У государств Прибалтики есть флаги, гимны, гербы, территория и народ, а суверенитет отсутствует», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    «Однако американцы приказ не отдают. Это обусловлено в том числе и тем, что прибалтийские страны обладают совсем небольшим военным потенциалом – армии малочисленны и плохо вооружены, опыта ведения боевых действий у них тоже нет», – отмечает собеседник.

    Спикер также обратил внимание на желание премьера Латвии отгородиться от России «железным занавесом». «Идея Силини о «железном занавесе» – это выстрел себе в ногу. Как минимум прибалты до сих пор подключены к нашей энергосети и отрыв от нее негативно скажется на экономике. Кроме того, они получают деньги от посредничества при поставках товаров в Россию. Если они хотят отказаться от этих средств, то выбрали верный путь», – сыронизировал он.

    «Вся эта риторика, судя по всему, объясняется желанием Прибалтики повысить и приукрасить свой реальный статус в Евросоюзе. Сейчас они практически не могут влиять на решения ЕС. Зато это образцовые русофобы, чем и пытаются выбить себе дополнительные очки», – заключил Межевич.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала прямо отвечать на вопрос депутатов парламента страны о возможной отправке войск на Украину. Когда ей был задан вопрос об этом, она указала, что для этого требуется мандат Рийгикогу, поэтому депутаты парламента «сами смогут решить этот вопрос». «Я не могу это решить одна. Этот вопрос никак не пройдет мимо вас», – уточнила глава правительства.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в свою очередь заявила, что политикам стран НАТО нужно обсудить этот вопрос с армией. Она подчеркнула, что некоторые процедуры альянса «в первую очередь связаны не с политиками, а с военными». По ее мнению, требуется «аналитика военных, действительно ли поможет Украине в ее конкретной ситуации» отправка сил альянса.

    Кроме того, Силиня отметила стремление отгородиться «железным занавесом» от России и Белоруссии. В первую очередь речь идет об экономической и энергетической независимости от России. По ее словам, добиться этого «не так просто», государства Прибалтики «все еще в процессе, это требует времени».

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    14 марта 2024, 12:17 • Новости дня
    Песков: Путин примет участие в церемонии начала строительства ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен в режиме видеосвязи принять участие в церемонии начала строительства высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в четверг работает в Ново-Огареве, он примет участие в церемонии начала строительства ВСМ, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что запуск движения по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург возможен в течение пяти лет.

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    14 марта 2024, 12:21 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в заливке бетона под новый блок в Ленинградской АЭС
    Песков анонсировал участие Путина в заливке бетона под новый блок в Ленинградской АЭС
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин примет участие по видеосвязи в церемонии заливки бетона в основании нового энергоблока Ленинградской атомной электростанции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В числе мероприятий, в которых президент поучаствует в четверг, будет церемония заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, предыдущий энергоблок под номером шесть на Ленинградской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию 22 марта 2021 года.

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    14 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Якутии Николаевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с руководителем Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент примет Николаева во второй половине дня, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Путин намеревается в скором времени посетить и сам регион. В ходе беседы президент и глава региона поговорят об основных моментах, на которых они будут концентрироваться в ходе поездки в Якутию.

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