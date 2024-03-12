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Ту-22М3 и МиГ-31 с «Кинжалами» совершили полет над Балтийским и Каспийским морями
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребитель-перехватчик МиГ-31 провели плановые полеты над акваториями Балтийского и Каспийского морей, сообщило Министерство обороны России.
Самолеты дальней авиации провели плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, в нем были задействованы бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал», указало ведомство, передает ТАСС.
Также при полете экипаж МиГ-31 отработал дозаправку топливом в воздухе.
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полеты проводились «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
Истребительное сопровождение осуществляли самолеты Су-30СМ и Су-35С. На некоторых этапах перелета самолеты ВКС России сопровождались истребителями других стран.