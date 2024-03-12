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    У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Запад пытается напугать Россию Макроном

    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    34 комментария
    12 марта 2024, 19:20 • Новости дня

    Разработчик сайта президента России рассказал о защищенности системы ДЭГ

    ИТ-эксперт Артем Геллер: Наши специалисты готовы к любым атакам на ДЭГ во время выборов президента

    Разработчик сайта президента России рассказал о защищенности системы ДЭГ
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) устойчива к DoS-атакам. Российские ИТ-специалисты имеют богатый опыт обеспечения кибербезопасности и не допустят вмешательства в систему ДЭГ во время выборов президента, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Артем Геллер.

    «На выборах президента россиянам предоставлена возможность проголосовать через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По моей оценке, система к выборам готова. Главное, что она была апробирована в ходе предварительного тестирования «в бою», когда проходили голосования на портале «Мос.ру», – пояснил Артем Геллер, управляющий партнер компании «Смена» («Группа AIC»), главный разработчик сайта президента РФ.

    «Важно заметить, что крупные государственные ресурсы, включая «Госуслуги» и «Мос.ру», где будет проходить электронное голосование, имеют постоянный большой трафик и огромное количество ежедневных посетителей, которые постоянно пользуются довольно сложными сервисами. Поэтому принципиальных проблем в ходе предстоящего голосования быть не должно», – указал он.

    «Технические шероховатости могут быть, но они решаются довольно быстро. Возможны разные провокации и всевозможные «наплывы», например, DoS-атаки. Но государственные «облака», где размещаются ресурсы, используемые при голосовании, во многом уже подготовлены к такому, а механизмы противодействия отработаны. Конечно, иногда бывают прорывы, поскольку никакой технически сложный механизм не работает без сбоев, но в целом с большой долей вероятности можно сказать, что все будет гладко», – считает спикер.

    По его словам, в России у профильных специалистов в последние годы было довольно много практики в сфере обеспечения кибербезопасности, уровень их экспертизы весьма высок. «Уверен, их знаний будет достаточно для сопровождения безопасного голосования», – подчеркнул аналитик.

    Геллер отмечает, что платформа, которую будут использовать в ДЭГ – зрелый и надежный продукт, который уже тестировался и готов выдержать все атаки, даже с запасом. Однако у него есть еще задел для развития. «Можно нарастить скорость работы, ввести дополнительные способы авторизации и, конечно, улучшать пользовательский интерфейс, чтобы голосование было максимально очевидным, понятным и удобным для любых устройств и экранов», – резюмировал собеседник.

    Ранее Илья Массух, глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИКТ), член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), рассказал газете ВЗГЛЯД, что ДЭГ применяется в России несколько лет и понравилось избирателям своим удобством. Он напомнил также, что система совершенствуется – она стала более защищенной, в ней появились новые функции для наблюдателей, ей впервые смогут воспользоваться в 29 регионах России.

    «ДЭГ оказалось надежным и безопасным способом волеизъявления, не было никаких утечек персональных данных. Система защиты продумана, невозможно узнать, кто за кого проголосовал ни в момент голосования, ни после подсчета голосов. Данные избирателей остаются в зашифрованном виде, чтобы расшифровать их, потребуется несколько лет и огромные вычислительные мощности», – добавил эксперт.

    Кроме того, по его словам, одним из главных улучшений ДЭГ является постоянное совершенствование системы безопасности. Массух пояснил, что электронное голосование основано на технологии блокчейн, которую, например, используют многие платежные системы. «К президентским выборам система стала еще более защищенной, что подтвердили многочисленные тесты, в ходе которых не удалось обнаружить уязвимостей ДЭГ», – подчеркнул он.

    Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Для участия в дистанционном электронном голосовании нужно заранее подать заявление через «Госуслуги» до 11 марта. Жители регионов, где будет доступно ДЭГ, смогут проголосовать онлайн с помощью платформы vybory.gov.ru. Жителям с постоянной регистрацией в Москве подавать заявление не нужно – они смогут проголосовать на сайте mos.ru. Для этого подойдет любой браузер, прошедший проверку.

    11 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    В Подмосковье арестовано имущество IKEA

    Суд Подмосковья арестовал имущество IKEA на 12,9 млрд рублей по иску ФНС

    В Подмосковье арестовано имущество IKEA
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении одной из структур ушедшего из России шведского мебельного концерна IKEA – ООО «Торг», следует из картотеки суда.

    Суд постановил изъять в доход государства 12 млрд 922 млн 136 тыс. 942,45 рубля, признав сделку по перечислению денежных средств ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия) недействительной, передает ТАСС.

    Как отметили в суде, арест накладывается в пределах указанной суммы на движимое и недвижимое имущество ООО «Торг», включая денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, и объекты интеллектуальной собственности, принадлежащее на праве собственности ООО «Торг», за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам, иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет.

    Напомним, в феврале межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 подала иск к ООО «Икеа торг» на 12,9 млрд рублей.

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    12 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Тарасова назвала человека, давшего Валиевой таблетку

    Тарасова заявила, что таблетку Валиевой мог дать только тренер

    Тарасова назвала человека, давшего Валиевой таблетку
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, говоря о ситуации вокруг дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил российской фигуристки Камилы Валиевой, заявила, что «только тренер мог дать таблетку» спортсменке.

    Такое мнение Тарасова выразила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1», передает RT.

    «Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» – сказала тренер.

    Ранее CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и лишил ее всех медалей и титулов, полученных с 25 декабря 2021 года.

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    12 марта 2024, 11:05 • Новости дня
    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России

    NTV: Второй офицер ВВС Германии неправильно подключился к беседе об ударах по России

    Выяснились новые детали об ошибке офицеров бундесвера при разговоре об ударах по России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инспектор ВВС Германии Инго Герхарт, как и другой его коллега, использовал неверное подключение при разговоре об обсуждении планов удара по Крымскому мосту, сообщили немецкие СМИ.

    В сообщении телеканала NTV говорится, что немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил это.

    В результате расследования выяснилось, что со стороны Герхарта утечки не было, в отличие от другого участника беседы, передает РИА «Новости».

    Ранее Писториус сообщал, что разговор офицеров бундесвера мог быть записан из-за личной ошибки применения техники одним из участников разговора, который подключился по незащищенной линии.

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    12 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Разоблачителя Boeing нашли мертвым после дачи показаний

    DM: Разоблачивший проблемы Boeing бывший инженер найден мертвым в США

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт дал показания о проблемах со сборкой самолетов и спустя несколько дней был найден мертвым в своем автомобиле, сообщили британские СМИ.

    Тело 62-летнего Барнетта, проработавшего в Boeing на протяжении 32 лет и вышедшего в отставку в 2017 году, нашли в его авто возле отеля в Южной Каролине. Правоохранители считают, что причиной его смерти стала рана, которую Барнетт якобы «сам нанес себе», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Daily Mail.

    Бывший инженер на прошлой неделе дал показания по делу в отношении Boeing, судебный процесс продолжается.

    Процесс связан с прошлыми заявлениями Барнетта о том, что при производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner сотрудники устанавливали на них «второсортные детали». Некоторые из его утверждений были подтверждены в результате проверки, проведенной Управлением гражданской авиации США (FAA) в 2017 году.

    О дефектах в самолетах Boeing 787 Dreamliner сообщалось в 2020-м и 2021-м годах. Компании тогда пришлось приостановить поставки 787 Dreamliner на общую сумму около 25 млрд долларов.

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    12 марта 2024, 08:37 • Новости дня
    На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике расчета Patriot

    На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские пользователи западных соцсетей опубликовали некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове. На размещенной фотографии он стоит на фоне пусковой установки ЗРК Patriot производства США.

    Автор публикации, пользователь natalia.1772, сообщила, что Васильков погиб «во время выполнения боевого задания» вместе со своими сослуживцами, которые «охраняли небо» над Украиной, передает РИА «Новости».

    Информация о его гибели также появилась в сообществе «Краснополье».

    Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили два или, возможно, три ЗРК Patriot в районе Покровска в ДНР. Американский журналист Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Как сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, вместе с двумя ЗРК Patriot могли быть уничтожены более трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии.

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    11 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Украина решила построить три оборонительные линии как у России

    Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий

    Украина решила построить три оборонительные линии как у России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала строительство трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. километров, сообщил в понедельник Владимир Зеленский.

    В своем Telegram-канале Зеленский написал по итогам проведения ставки с военными, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о темпах строительства новых оборонных рубежей. По его словам, начато строительство укреплений в три полосы протяженностью 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Американские СМИ сообщали, что ВСУ, памятуя о том, как во время контрнаступления в 2023 году «увязли в сложной сети препятствий» российских войск, которую было практически невозможно преодолеть, стремятся построить подобную систему укреплений.

    Ранее в ВСУ заявили, что в этом году хотят создать ударную группировку и перейти к контрнаступательным действиям.

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    12 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Пилот из Оренбурга увел от жилых домов упавший под Иваново Ил-76
    Пилот из Оренбурга увел от жилых домов упавший под Иваново Ил-76
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потерпевший крушение в Ивановской области самолет Ил-76 смог увести от жилых домов опытный 34-летний летчик, сообщают СМИ.

    Спасший жилые дома пилот родом из Оренбурга, он имел множество часов налета, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Во вторник Ил-76, на борту которого находились 15 человек, потерпел крушение в ходе выполнения планового полета в Ивановской области. На месте крушения возник пожар, его оперативно потушили.

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    12 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле назвали необходимое для успешного развития России число жителей

    Замруководителя АП Магомедов: В России должны проживать 500–700 млн человек

    В Кремле назвали необходимое для успешного развития России число жителей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России для успешного развития страны должны проживать около 500–700 млн человек, заявил заместитель руководителя Администрации президента (АП) РФ Магомедсалам Магомедов на Всероссийском форуме «Россия – Дом народов».

    Он отметил, что на такой большой территории должны жить не 145 млн человек, а минимум 500–700 млн, передает ТАСС.

    Магомедов отметил, что самая плохая тенденция для развития страны – уменьшение количества детей в семье.

    Он подчеркнул, что в основе культур всех народов России лежат традиционные ценности, а их основой «является, безусловно, семья». Поэтому он призвал сделать уважаемой и «модной» традицию крепкой многодетной семьи, чтобы молодежь к ней стремилась.

    Магомедов также добавил, что 70% россиян считают, что сила страны в ее многонациональности.

    При этом на Западе, наоборот, пытаются сделать этот фактор слабостью России.

    Консолидация в периоды столкновения с сильным врагом – это многовековая традиция российского совместного проживания.

    Магомедов процитировал президента РФ Владимира Путина: «Россия – это действительно огромная семья, можно сказать семья семей».

    Это, по словам заместителя руководителя АП, демонстрируют российские бойцы в зоне СВО, а также те, кто активно помогают им в тылу.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия была и остается оплотом традиционных ценностей.

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    11 марта 2024, 20:19 • Новости дня
    Ракетным ударом уничтожены операторы морских дронов ВСУ в Одесской области

    Российские военные уничтожили сотрудников ССО Украины в Одесской области

    Ракетным ударом уничтожены операторы морских дронов ВСУ в Одесской области
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Операторы безэкипажных катеров и военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) Украины поражены ракетным ударом в Одесской области, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указал источник, в Одесской области ракетным ударом сегодня ночью «были поражены сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций», а именно в/ч А1594. По его словам, под ударом также оказались и операторы безэкипажных катеров, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили пункт временной дислокации элитных украинских формирований ракетным ударом в Харьковской области.

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    12 марта 2024, 14:26 • Новости дня
    Россия заявила демарш Швейцарии

    МИД: Послу Швейцарии Ланг заявлен демарш из-за конфискации госактивов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Посол Швейцарии Кристина Марти Ланг 12 марта была вызвана в российское внешнеполитическое ведомство, где ей был заявлен демарш в связи с решением парламента страны приступить к выработке юридических основ конфискации российских государственных активов, сообщает МИД.

    В заявлении ведомства в Telegram-канале говорится, что данный шаг швейцарских властей грубо попирает принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета.

    Москва подчеркнула, что попытки реализации какого-либо «репарационного механизма» будут являться не чем иным, как воровством на государственном уровне.

    Также МИД России предупредил о неизбежном ответе на подобные действия.

    7 марта швейцарские сенаторы большинством голосов поддержали использование правительством Швейцарии порядка 8,5 млрд долларов замороженных российских активов в качестве «репараций» Украине.

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    12 марта 2024, 08:19 • Новости дня
    ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Марочко: ВСУ сосредоточили войска в 10 км от границы России на Харьковском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев наращивает группировку сил в Волчанске, который находится в 10 километрах от Белгородской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в последние дни зафиксировано наращивание группировки ВСУ в Волчанске, находящемся на расстоянии 10 км от Шебекино в  Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что увеличивается количество как боевиков, так и техники.

    Он рассказал также, что ВС России наносят удары по выявленным целям, а украинские военные продолжат придерживаться тактики прикрытия гражданской инфраструктурой, размещая личный состав по гражданским объектам.

    Ранее ВС России поразили множество позиций ВСУ в Харьковской области.

    Коментарии (23)
    12 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Появилось видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области

    Опубликовано видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области

    Появилось видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.

    При падении самолета Ил-76 в Ивановской области в воздухе оставалась полоса дыма, отмечает РИА «Новости».

    В Минобороны ранее во вторник сообщили, что Ил-76, на борту которого находились 15 человек, упал в ходе выполнения планового полета в Ивановской области. На месте крушения возник пожар, его оперативно потушили.

    Коментарии (9)
    11 марта 2024, 21:39 • Новости дня
    Ученые обнаружили сверхчувствительность к алкоголю у переболевших коронавирусом

    Ученые выяснили, что длительный COVID-19 усиливает чувствительность к алкоголю

    Ученые обнаружили сверхчувствительность к алкоголю у переболевших коронавирусом
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что одним из последствий затяжного коронавируса может быть повышение чувствительности к алкоголю и усиление похмельного синдрома.

    Ученые рассказали, что чувствительность к алкоголю после коронавируса проявляется усталостью, затуманенным сознанием и головной болью, говорится в сообщении на сайте «Доктор Питер».

    В ходе исследования ученые собрали информацию о здоровье взрослых испытуемых, которые сообщили о повышении чувствительности к алкоголю вследствие перенесенной коронавирусной инфекции. Некоторые испытуемые сообщили, что после выздоровления они не могут переносить алкоголь даже в малых дозах. Последствиями употребления спиртных напитков зачастую становятся сильные головные боли, тошнота, одышка и затуманенность сознания, передает Газета.Ru.

    Кроме того, еще одна 40-летняя испытуемая рассказала, что после перенесенного ковида страдает от сильного похмельного синдрома, который растягивается на несколько дней.

    Другая пациентка отметила, что после того, как она выпила один бокал вина, у нее возникла такая тяжелая реакция, что она не могла пошевелиться. Женщина описала свои симптомы как сильное похмелье с головной болью, сонливостью и усталостью на следующий день. По ее словам, неделю спустя всего одна порция алкоголя привела к такому же результату.

    Ранее ученые выяснили, что у мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела.

    Коментарии (9)
    12 марта 2024, 10:31 • Новости дня
    Премьер Грузии ответил на условия Украины для нормализации отношений

    Премьер Грузии призвал Украину «не делать того, что не надо»

    Премьер Грузии ответил на условия Украины для нормализации отношений
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Украина «делает не то, что должна делать» для нормализации отношений с его страной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя условия, выдвинутые Киевом для нормализации отношений с Тбилиси, председатель грузинского кабмина заявил, что они «вызывают сожаление».

    «(Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид) Арахамия подтвердил отношение властей Украины к Грузии, несмотря на нашу солидарность и твердую поддержку», – сказал премьер.

    По словам Ираклия Кобахидзе, Грузия отправила Украине значительную гуманитарную помощь и поддержала более 600 актов и резолюций, принятых международным сообществом за Киев после начала СВО.

    «Украина находится в военных действиях, в тяжелой ситуации, мы уважаем украинский народ и не собираемся полемизировать с Арахамия», – отметил он.

    При этом он напомнил, что Украина покрывает бывших грузинских чиновников, совершивших тяжкие преступления, а призывы Киева «спасти Саакашвили» были «частью лживой кампании».

    Ранее Арахамия сказал, что есть план восстановления отношений с Грузией.

    По его словам, план включает три пункта, среди которых освобождение из тюрьмы «нашего гражданина» Михаила Саакашвили и прекращение прямого авиасообщения с Россией, «чего требует сам грузинский народ». Также Арахамия призвал Грузию «прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций».

    Накануне правительство Грузии обвинило Украину в проведении недружественной политики.

    Коментарии (5)
    11 марта 2024, 20:03 • Новости дня
    Названа причина отмены Макроном визита в Киев

    Politico: Макрон решил отложить визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России

    Названа причина отмены Макроном визита в Киев
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить давно запланированный визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по России, сообщило издание Politico со ссылкой на французского дипломата.

    Источник пояснил, что Макрон отложил визит из-за напряженных отношений с союзниками в связи с его более воинственной политикой в отношении России. По данным издания, французский президент теперь хочет «выделить необходимое время» для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину «с ощутимыми результатами», передает ТАСС.

    Французский дипломат уточнил, что требуется много времени, чтобы создать различные коалиции и определить их оперативные обязательства перед партнерами.

    Ранее сообщалось, что телефонный разговор Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским завершился обещанием французского лидера приехать на Украину. Позже стало известно, что Макрон может перенести свой визит в Киев.

    Коментарии (15)
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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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