Эксперт: Система ДЭГ стала более защищенной и удобной для наблюдателей

Эксперт Массух рассказал о новинках ДЭГ на президентских выборах

Tекст: Андрей Резчиков

«Для России дистанционное электронное голосование – не новация, потому что оно плавно внедрялось в сферу взаимодействия государства и общества. ДЭГ впервые было использовано в 2019 году на выборах депутатов Мосгордумы. Затем применялось на нескольких выборах в регионах, в том числе федерального уровня. Поэтому электронное голосование хорошо зарекомендовало себя, его удобство понравилось гражданам», – считает Илья Массух, глава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (ЦКИКТ), член Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

«ДЭГ оказалось надежным и безопасным способом волеизъявления, не было никаких утечек персональных данных. Система защиты продумана, невозможно узнать, кто за кого проголосовал ни в момент голосования, ни после подсчета голосов. Данные избирателей остаются в зашифрованном виде, чтобы расшифровать их, потребуется несколько лет и огромные вычислительные мощности», – добавил эксперт.

Кроме того, одним из главным улучшений ДЭГ является постоянное совершенствование системы безопасности. Массух пояснил, что электронное голосование основано на технологии блокчейн, которую, например, используют многие платежные системы. К президентским выборам система стала еще более защищенной, что подтвердили многочисленные тесты, в ходе которых не удалось обнаружить уязвимостей ДЭГ.

«Новшества будут и в части наблюдения. За ходом электронного голосования легко наблюдать, так как это могут делать даже необученные люди с помощью специального портала, на котором видна обширная статистика. Также будет работать группа технических наблюдателей, которым предоставят доступ к «зеркалу» системы голосования. Это позволит запускать различные технические средства анализа блокчейна», – отметил спикер.

По словам собеседника, процесс наблюдения за ходом электронного голосования очень важен, он «подтверждает правильность математических расчетов и программной реализации системы голосования». «С точки зрения наблюдения система дистанционного электронного голосования более прозрачная, чем обычное голосование. Если в день голосования трудно обойти все избирательные участки, то с помощью компьютера можно следить за процессом на всех точках и убедиться, что все правильно», – подчеркнул специалист.

Онлайн-голосование, добавляет эксперт, стало нормой для российского избирателя, теперь оно доступно для жителей 29 регионов. «Люди восприняли ДЭГ как еще одну форму голосования уже года два назад. Точно так же мы привыкли к МФЦ, порталу «Госуслуги», на котором оформить документы, получить денежную выплату на ребенка – это уже норма. С электронным голосованием точно такая же история – можно сходить на участок и проголосовать с помощью бюллетеня, а можно проголосовать удаленно на смартфоне или компьютере», – добавил спикер.

На выборах президента наблюдателям от партий, кандидатов и общественных палат будет доступен широкий арсенал для контроля за федеральной системой ДЭГ. В этом году, например, будет расширен доступ к данным блокчейн, отражающим содержимое ДЭГ в реальном времени, что позволит всем наблюдателям проверить корректность учета голосов.

По данным Минцифры, заявления на участие в ДЭГ на предстоящих выборах подали больше трех миллионов избирателей. Наиболее активными оказались жители Московской, Ростовской областей и Алтайского края. В десятку лидеров также вошли Чувашия, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Челябинская, Воронежская области и Пермский край.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Для участия в дистанционном электронном голосовании нужно заранее подать заявление через «Госуслуги» до 11 марта.

Жители регионов, где будет доступно ДЭГ, смогут проголосовать онлайн с помощью платформы vybory.gov.ru. Жителям с постоянной регистрацией в Москве подавать заявление не нужно – они смогут проголосовать на сайте mos.ru. Для этого подойдет любой браузер, прошедший проверку.