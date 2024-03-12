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    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

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    12 марта 2024, 16:38 • Новости дня

    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России

    Депутат Кирьянов: Иноагенты получают значительную прибыль от рекламы в России, а новый закон лишит их этой возможности

    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России
    @ Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Реклама у иноагентов, ведущих информационную борьбу против России, наносит прямой ущерб государству и гражданам. Приняв закон о запрете такой рекламы, мы лишим этих деятелей финансовой подпитки. Но этот закон не является финальной точкой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Артем Кирьянов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов.

    «Сегодня иноагенты выступают разжигателями информационной борьбы против России. Кроме того, часто площадку для работы им предоставляют зарубежные онлайн-платформы, принадлежащие транснациональным корпорациям. Эти компании, в свою очередь, продвигают интересы других государств, в частности США», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

    «Причем значительную часть средств для своей работы иноагенты получают за счет рекламодателей, в том числе из нашей страны. Это наносит прямой ущерб России и ее гражданам. Поэтому необходимо начинать с базовых вещей и убирать финансовую подпитку для работы в публичном пространстве у таких людей», – отмечает собеседник.

    «Более того, уже появились первые подтверждения своевременности этого закона. Мы видим, как в публичном пространстве сворачиваются некоторые проекты иностранных агентов, а работа у оставшихся серьезно пострадает», – подчеркивает он.

    «Однако, на мой взгляд, этот закон не является финальной точкой – надо работать и с рекламодателями в России, чтобы им было невыгодно размещать свои материалы у иноагентов. Также необходимо что-то делать с «серыми» и «черными» схемами публикации, например, через посреднические договоры или использование различных криптовалют», – акцентирует депутат.

    «Эта борьба очень важна. Официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств, совокупные доходы от рекламных размещений у топ-10 иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей. Однако на деле эта сумма значительно выше, так как немалая часть платежей проходит сомнительными способами», – резюмировал Кирьянов.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    Напомним, в конце февраля закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов, был принят Госдумой в третьем чтении. По оценкам авторов документа, после его вступления в силу иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.

    12 марта 2024, 03:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле

    РИА «Новости»: Нефтебаза в Орле загорелась после атаки украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар начался на нефтебазе в Орле после того, как в резервуар с нефтепродуктами врезался украинский беспилотник.

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», – приводит агентство слова собеседника.

    Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются.

    В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле произошло «падение БПЛА».

    «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», – написал Клычков в своем Telegram-канале

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    12 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»

    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У»

    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО пресекла попытку украинской армии ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У», сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские военные около 7.30 предприняли попытку ударить по российской территории.

    Кроме того, ПВО сбила над территорией Белгородской области восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У».

    Российская ПВО перехватила и уничтожила за ночь 25 украинских беспилотников.

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    11 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Китайская инициатива по ЯО напрямую противоречит ядерной доктрине России

    Политолог Бордачев: Инициатива КНР об отказе стран «ядерного клуба» от нанесения первого удара обречена на провал

    Эксперт: Китайская инициатива по ЯО напрямую противоречит ядерной доктрине России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Предложение КНР серьезно ограничивает суверенитет держав «ядерного клуба». Ни одно государство не сочтет нужным пойти навстречу Пекину, тем более что сам Китай в настоящий момент работает над усилением своего арсенала. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Китай призвал страны «ядерного клуба» заключить договор об отказе применения стратегического вооружения первыми.

    «Предложенная Китаем инициатива напрямую противоречит ядерной доктрине России. Напомню, наша страна оставляет за собой право на нанесение первого удара в случае, если действия противника создают прямую угрозу существованию РФ. Данная опасность может возникнуть даже в условиях использования обычных средств вооружения», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Интересно, что Пекин выносит данное предложение на суд международной общественности в условиях, когда он сам активно наращивает арсенал ядерных вооружений. Думаю, КНР преследуют одну единственную цель: еще раз подчеркнуть свою приверженность к созиданию и разрешению имеющихся конфликтов мирными способами», – отмечает он.

    «Отмечу, что перспективы инициативы крайне печальны. Ни одна страна ядерного клуба не пойдет на столь масштабное ограничение собственного суверенитета. Скорее всего, идея, высказанная Китаем, станет лишь новым поводом для обсуждения имеющихся проблем глобальной безопасности. Однако реализовать ее на практике будет невозможно», – резюмирует Бордачев.

    Ранее Китай призвал страны «ядерного клуба» заключить договор об отказе применения стратегического вооружения первыми. Об этом сообщает РБК. В ответ на инициативу КНР в МИД России подчеркнули, что любые предложения в сфере о международной безопасности надо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий».

    При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва всегда внимательно и с уважением относится к идеям Пекина. Страны до сих пор сохраняют курс на дальнейшее поступательное развитие двусторонних отношений, носящих характер всеобъемлющего и стратегического партнерства.

    Кроме того, в МИД отметили, что Россия всегда отдавала безусловный приоритет мерам, которые ставят своей целью ослабление конфронтации между странами, обладающими данным видом вооружений, и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.

    Напомним, еще в октябре прошлого года в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин сообщил об отсутствии намерений вносить изменения в действующую ядерную доктрину РФ.

    Он напомнил, что Москва оставляет за собой право на использование данного вида вооружений в двух случаях. «Первый – это применение в отношении нас, то есть это в ответ, на встречном ударе, так называемый», – подчеркивал президент. Вторым является угроза существования Российскому государству.

    «Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», – указывал глава государства. Тем не менее уже тогда он отмечал, что замечает намерения других государств вернуться к испытанию ядерного оружия.

    Позже Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, зачем Москва решилась на данный шаг.

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    12 марта 2024, 04:30 • Новости дня
    В Раде назвали три условия нормализации отношений Украины и Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия назвал прекращение авиасообщения с Россией одним из условивй нормализации отношений между Грузией и Украиной.

    «Если действительно говорить о «нормализации», то для этого есть план... Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», – написал Арахамия в своем Telegram-канале.

    По его словам, план включает три пункта, среди которых освобождение из тюрьмы «нашего гражданина» Михаила Саакашвили и прекращение прямого авиасообщения с Россией, «чего требует сам грузинский народ».

    Также Арахамия призвал Грузию «прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций».

    Заявление главы фракции «Слуга народа» стало ответом на обеспокоенность Тбилиси украино-грузинскими отношениями. В заявлении грузинского кабмина указывается, что 1 марта 2022 года власти Украины отозвали из Грузии посла после того, как грузинская сторона отказалась вводить санкции против России и отправлять добровольцев на Украину.

    В документе отмечается, что высокие посты в правительстве Украины по-прежнему занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления в Грузии.

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    11 марта 2024, 21:38 • Новости дня
    Эксперт: Развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России

    Эксперт Мартынов: Космическая отрасль является признанной формой демонстрации международного престижа государства

    Эксперт: Развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Через развитие космической сферы Россия укрепляет технологический, промышленный, научный и геополитический суверенитет. Именно поэтому президент Владимир Путин уделяет данной отрасли повышенное внимание, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник Путин провел встречу с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

    «Сложно себе представить более технологически емкую отрасль, чем космическая. Как правило, это самые передовые технологии, которые находят свое применение сначала в ОПК, а затем и в гражданском секторе. Так что значение развития сферы переоценить невозможно», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Через наращивание высоких технологий в космической отрасли Россия укрепляет технологический, промышленный, научный и геополитический суверенитет. Именно поэтому Путин уделяет данному вопросу особое внимание. Немаловажна и популяризация сферы среди молодежи, которая находит здесь много интересного и при выборе увлечений, и в карьерном плане», – указал он.

    «Ну и кроме всего прочего, космическая отрасль справедливо является признанной формой демонстрации международного престижа государства. В мире не так много стран, которые имеют собственную космическую программу. Их можно пересчитать по пальцам. Но Россия, бесспорно, всегда будет в числе лидеров. Поэтому власти и дальше намерены уделять достаточно внимания этому направлению, что подтверждает сегодняшняя встреча президента с главой «Роскосмоса», – напомнил собеседник.

    «Крайне важен и экспорт Россией космических продуктов и услуг на рынки Азии, Африки, Латинской Америки. Тут есть важный международный аспект. Освоение космоса невозможно в рамках одного государства, каким бы богатым, мощным и технологическим оно ни было. Это дело широкого международного сотрудничества. Не зря даже во времена серьезных противоречий реализовывались космические программы между СССР и США, среди которых «Союз – Аполлон», – подчеркнул аналитик.

    Космическая отрасль, по его словам, это не место для противоборства, даже с учетом конкуренции: «Будущее – за общими усилиями всего человечества. И если США не образумятся и не пойдут навстречу взаимовыгодному сотрудничеству, их место займет Китай, другие страны Азии или Глобального Юга, которые также развивают свои космические программы».

    В понедельник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Глава госкорпорации отчитался о выходе на финальную стадию подготовки нового экипажа МКС, в который входит и космонавт из Белоруссии Марина Василевская. Также Борисов рассказал о завершении работы над стартовым комплексом «Ангара-5М» на космодроме Восточный и продолжении серии безаварийных пусков.

    «Недавно пополнили космическую метеорологическую группировку спутником «Метеор-М» № 2–4. Одновременно, кстати, с ним запустили 18 малых спутников, один из них – наших коллег из Ирана», – добавил Борисов.

    По его словам, госкорпорация ведет и работу с молодежью – с уполномоченным представителем по делам ребенка Марией Львовой-Беловой сейчас разрабатываются мероприятия по популяризации космических профессий.

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    12 марта 2024, 06:27 • Новости дня
    В ДНР задержан подозреваемый в сотрудничестве с СБУ житель Мариуполя

    В ДНР задержан подозреваемый в сотрудничестве с Службой безопасности Украины житель Мариуполя

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителя Мариуполя задержан по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

    «В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе», – передает ТАСС сообщение управления ФСБ  по региону. 

    Отмечается, что следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

    Ранее сообщалось, что впервые в истории под стражу заключен гражданин Южной Кореи по делу о шпионаже.

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    12 марта 2024, 02:32 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

    Губернатор Старовойт сообщил, что ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией региона.

    «В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Он напомнил жителям правила безопасности при обнаружении обломков беспилотников: «не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться!».

    Старовой также призвал сообщать о находке по телефону 112.

    Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями.

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    12 марта 2024, 04:22 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области

    Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область, сбросив четыре взрывных устройства на линии электропередач

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник повредил линии электропередач в Белгородском районе Белгородской области, сбросив на них четыре взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов», – написал Главков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что электричества нет в селах Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка.

    По словам губернатора, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

    Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле атаке беспилотника подвергся объект топливно-энергетического комплекса.


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    12 марта 2024, 00:51 • Новости дня
    На севере Камчатки произошло землятресение

    На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

    Tекст: Денис Тельманов

    В Олюторском районе на севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

    «Утром 12 марта на территории Олюторского района зарегистрировано землетрясение. Магнитуда составила 4,4», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

    Отмечается, что глубина залегания очага составила 14 километров, эпицентр землетрясения находился в 85 километрах северо-западнее села Средние Пахачи.

    По данным МЧС, в населенных пунктах толчок не ощущался, угроза цунами также не объявлялась.

    Ранее сообщалось, что 4 марта в 31 км к югу от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой. В городе толчки ощущались силой 5 баллов.

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    11 марта 2024, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Федеральные субсидии позволят газифицировать дома льготников в регионах

    Эксперт Гривач: За счет средств из федерального бюджета льготники смогут подключить дома к газу уже в этом году

    Эксперт: Федеральные субсидии позволят газифицировать дома льготников в регионах
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России в газификации домов нуждается много льготников. Регионы не всегда могут предоставить средства на проведение таких работ, поэтому возникла необходимость выделения денег из федерального бюджета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач. Российское правительство решило выделить 1 млрд рублей на подключение домов льготников к газовым сетям.

    «В нашей стране есть достаточно много льготных категорий граждан – это многодетные, инвалиды I группы, участники СВО и их семьи и т. д. Они имеют право на субсидию при покупке газопотребляющего оборудования и проведение сетей по своему участку», – сказал Алексей Гривач, заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Средства на эти работы гражданам должны предоставить региональные власти, но не у всех субъектов федерации есть такая возможность. Поэтому федеральные субсидии позволят льготникам получить необходимую помощь для завершения социальной газификации их домов уже в этом году», – отметил он.

    «И эта программа очень востребована, потому что она резко повышает качество и удобство жизни. Уже подано 1,6 млн заявок, из них почти 1,2 млн домохозяйств уже подключили к сетям», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, недавно было дано поручение президента по проведению работ в садоводческих товариществах. Это отдельная тема, которая напрямую не связана с льготными категориями. Данный вопрос прорабатывается оператором газификации совместно с профильными ведомствами, поскольку существуют непростые юридические коллизии, связанные с вопросами собственности на землю», – резюмировал Гривач.

    Ранее правительство РФ сообщило о продолжении работы по реализации программы социальной газификации. В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей, говорится на сайте ведомства.

    Средства получат 57 регионов. С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тыс. рублей.

    Программа социальной газификации была запущена в 2021 году. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к жилью. Всего за время реализации программы к газу было подключено более полумиллиона частных домов.

    Кроме того, в Telegram-канале правительства России отметили, что теперь сети будут прокладываться до границ участков с домом в садоводческих товариществах, расположенных внутри газифицированных населенных пунктов.

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    11 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин учредил почетное звание для работников уголовно-исполнительной системы

    Путин подписал указ о почетном звании для работников уголовно-исполнительной системы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Установлено почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Звание планируют присваивать высокопрофессиональным работникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также звание будут присваивать за укрепление правопорядка и законности в профильных учреждениях, за подготовку квалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы и за достижения других значимых результатов в совершенствовании профильных органов и учреждений.

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    12 марта 2024, 08:16 • Новости дня
    Площадь возгорания резервуара нефтехранилища в Орле увеличилась до 100 кв. метров

    Tекст: Александра Юдина

    Площадь возгорания резервуара нефтехранилища в Орле составляет 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

    Уточняется, что на объекте работают специальные службы для локализации пожара на площади в 100 кв. метров, передает ТАСС.

    Пожар начался на нефтебазе в Орле после того, как в резервуар с нефтепродуктами врезался украинский беспилотник.

    Российская ПВО перехватила и уничтожила за ночь 25 украинских беспилотников.

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    12 марта 2024, 09:28 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник в Ленинградской области

    Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о сбитом у города Кириши беспилотнике

    Tекст: Александра Юдина

    В Ленинградской области средства ПВО сбили беспилотник близ города Кириши, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    В своем Telegram-канале он указал, что дрон был сбит российской ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    Ранее стало известно, что ПВО сбила пять воздушных целей в Белгородском районе.

    За ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 25 украинских беспилотников.

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    12 марта 2024, 10:05 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал гуманитарный конвой из Башкирии в ДНР

    Толкачев: Украинский дрон атаковал гуманитарный конвой из Башкирии в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник атаковал гуманитарный конвой из Башкирии близ Донецка, обошлось без пострадавших, сообщил председатель парламента Константин Толкачев.

    На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» он указал, что гуманитарный конвой атаковал беспилотник ВСУ близ Донецка.

    Уточняется, что удар был наносился по кабине, однако большегруз шел на большой скорости, благодаря чего оператор БПЛА промахнулся. Только после детонации машину задело осколками.

    Толкачев добавил, что обошлось без пострадавших. Автомобиль остался целым, однако далее не смог продолжить движение, был вынужден ждать эвакуации.

    Ранее ВСУ за сутки выпустили по жилым районам ДНР 235 боеприпасов.

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    12 марта 2024, 09:05 • Новости дня
    Российская ПВО сбила пять воздушных целей ВСУ в Белгородском районе

    Глава Белгородской области Гладков: ПВО сбила пять воздушных целей ВСУ в Белгородском районе

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО сбила пять воздушных целей в Белгородском районе, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что пять воздушных целей были сбиты системой ПВО на подлете к городу. В данный момент оперслужбы уточняют информацию о последствиях на земле. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    Ранее стало известно, что около 7.30 система ПВО пресекла попытку украинской армии ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У».

    За ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 25 украинских беспилотников.

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    Минобороны показало уничтожение установки HIMARS
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    У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы

    Минфин раскрыл подробности схемы, которая поможет частным российским инвесторам вернуть свои средства, вложенные еще до 2022 года в иностранные акции и другие активы, но с тех пор замороженные. Всего пострадали 3,5 млн россиян, которые вложили 1,5 трлн рублей в эти зарубежные активы. Как Россия намерена вернуть эти средства своим гражданам? Подробности

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    Армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России

    Диверсионно-разведывательные группы ВСУ совместно с несколькими террористическими организациями, состоящими из российских предателей, попытались пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Кроме того, в ночь на вторник силы ПВО отразили массовую атаку украинских БПЛА на семь российских регионов. Эксперты считают: Киев вновь попытался устроить пиар-акцию – на этот раз в преддверии российских выборов. Подробности

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    «На фестивале наш общий фронт». Как молодежь готовится строить будущее

    Всемирный фестиваль молодежи доказал, что Россия открытая страна для всех, кто хочет строить общее мирное будущее. Тысячи его участников приехали узнать, чем живет и к чему стремится Россия. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал, какие эмоции и новые знания увозили с собой гости Города молодежи мира на берегу Черного моря. Подробности

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    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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