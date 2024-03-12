В Индии впервые разбился истребитель собственной разработки Tejas

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, истребитель индийского производства разбился в районе города Джайсалмер во время «вылета по проверке боевой готовности», пилот катапультировался, пострадавших и погибших нет, начато расследование ЧП, передает ТАСС.

Примерно в том же районе во вторник идут учения сухопутных войск, ВВС и ВМС Bharat Shakti, за которыми наблюдал премьер-министр Нарендра Моди. Анонсировалось, что в них будут участвовать истребители Tejas.

По данным местных СМИ, это первое крушение истребителя Tejas.

Напомним, в феврале 2019 года авиационный регулятор Индии (CEMILAC) разрешил использовать разработанные в стране сверхзвуковые истребители Tejas в составе ВВС.