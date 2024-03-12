«Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке аэропорта Бен-Гурион

Стало известно о назначении нового врио главкома ВМФ

Адмирал Комоедов подтвердил смену главкома ВМФ

Tекст: Ольга Никитина

«Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», – сообщил Комоедов Ura.ru.

При этом официальных сообщений от Минобороны пока не было.

Комоедов добавил, что ему об этом сообщили «двадцать источников». Какие предпосылки привели к возможной смене главкома ВМФ, он не уточнил.

По информации СМИ, Моисеев сменил на посту адмирала Николая Евменова.

