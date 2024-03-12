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«Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке аэропорта Бен-Гурион
«Исламское сопротивление Ирака» заявило о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион с помощью беспилотника
Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что его сторонники с помощью беспилотника атаковали израильский международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
«Вечером в понедельник, 11 марта 2024 года, бойцы «Исламского сопротивления Ирака» нанесли удар с помощью беспилотника по аэропорту Бен-Гурион в глубине узурпаторского образования», – приводит заявление движения ТАСС.
Подтверждения атаки со стороны Израиля не было.
Отмечается, что шиитские формирования в Ираке усилили активность в регионе на фоне эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа.
В частности, ополченцы стали регулярно атаковать американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников.