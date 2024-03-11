Экс-гендиректора «Ленфильма» Щербакова потребовали арестовать

Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин

Спикер МИД России Захарова раскрыла «лживую параллель» со Второй мировой войной эстонского МИД

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она прокомментировала сообщение внешнеполитического ведомства Эстонии в соцсети о 80-й годовщине авианалета советской (МИД Эстонии пишет «русской») авиации на позиции фашистов в оккупированном Таллине.

Так, эстонский МИД заявил, что налет осуществлялся с одной-единственной целью – якобы «русские целились в жилые кварталы и культурные объекты тогда и продолжают сегодня так же делать на Украине».

Захарова заметила: ни для кого не секрет, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, при этом она подчеркнула, что «степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс».

Дипломат пояснила, что вырванное фальсификаторами из контекста событие являлось частью операции советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов.

«Естественно, ни по каким гражданским и культурным объектам Советская армия ударов не наносила – целью становились только военные цели», – указала она.

По словам представителя МИД, Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, откуда в Германию шло продовольствие, также обеспечивалась связь с Северной Европой. В этой связи Захарова напомнила, что авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи.

«Возможно, что для клана Каллас и потомков эстонских коллаборантов – это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей – законные военные цели», – сыронизировала она.

Кроме того, Захарова подметила «лживую параллель» по фотографии, на которой якобы были запечатлены последствия действий СССР.

«Фото сделано в августе 1941 года при отходе Балтийского флота, где разрушения были причинены не советскими войсками, а наступающими немецко-фашистскими захватчиками», – заметила она.

Кроме того, дипломат напомнила, что во время освобождения Таллина в 1944 году Красную армию повсеместно встречали дружественно, как освободителей, невзирая на многолетнюю фашистскую пропаганду. «Некоторые местные жители рисковали своей жизнью, помогая советским воинам. Нельзя забывать и то, что в этой освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы – бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним», – резюмировала она.