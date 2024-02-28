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Назначен новый директор «Ленфильма»
Эдуард Суворов стал врио гендиректора «Ленфильма»
Продюсер Эдуард Суворов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора киностудии «Ленфильм», сообщили в пресс-службе студии.
Как указали в пресс-службе, общим собранием акционеров акционерного общества Киностудия «Ленфильм» врио гендиректора АО «Ленфильм» с 26 февраля назначен Суворов Эдуард Николаевич, передает ТАСС.
Суворов окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В начале 2000-х работал в Госдуме, комитете по культуре, после чего занимался деятельностью в области GR в структурах «Базового элемента». Позднее возглавлял совет директоров ОАО «Медиахолдинг», был руководителем дирекции Национальной ассоциации организаторов мероприятий.
Напомним, 19 февраля директора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск. Позже в «Ленфильме» прокомментировали уголовное дело гендиректора студии, отметив, что Щербаков находится в отпуске, а студия работает в штатном режиме.