Эксперт: Папа Римский всегда был прямолинеен с Зеленским

Глава Союза староверов Севастьянов разъяснил позицию папы Римского относительно конфликта на Украине

Tекст: Алена Задорожная

«Смысл слов папы, на мой взгляд, очевиден. И опять же, западные СМИ пытаются его демонизировать и даже привирают. Совершенно понятно, что белый флаг – это международный знак перемирия и ведения переговоров», – сказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает связь с понтификом.

«Даже в художественной литературе или фильмах показано – если человек поднимает белый флаг, то после этого отправляется переговорщик. Поэтому, когда понтифик делал свое заявление, он имел в виду, что Украина должна показать готовность к началу диалога. И в данном случае Франциск ничего нового не сказал. Он уже на протяжении двух лет заявляет о том, что на поле боя нельзя добиться никаких результатов и необходимо применять дипломатию», – отмечает собеседник.

«Но тут есть, скажем так, и скрытая сторона вопроса. Папа с Зеленским всегда был довольно прямолинеен. И это проявлялось даже во время поездки последнего к понтифику в мае прошлого года, незадолго до начала «контрнаступа». И уже тогда Франциск призывал украинское руководство остановиться и не начинать контрнаступление, поскольку оно будет безрезультатным», – напоминает он.

«Зеленский же сказал, что знает лучше, как надо поступить, он якобы всесилен, а Ватикан должен лишь поддержать его во всех начинаниях. И тот факт, что папа теперь заявляет о своей точке зрения через прессу, говорит о том, что у него «накипело», – считает спикер.

«Также отмечу, что Франциск вообще выступает против принудительной и насильственной мобилизации на Украине, поскольку это пережиток прошлого и отголоски крепостничества. А на Святой Руси такого никогда не было. И мудрый руководитель либо может мобилизовать народ общей идеей, либо просто не имеет права брать людей фактически в рабство», – указал Севастьянов.

Он также пояснил, что для Ватикана единственно верной нормой является Евангелие. «Соответственно, папа, когда высказывает то или иное суждение, он руководствуется не международными нормами права, а Святым Писанием. И всякие Зеленские и Шольцы должны это понять», – добавляет собеседник.

«Напомню, Святой Престол в своей истории уже терял государственность. Он не понаслышке знает об этом. И учитывая все эти факторы, можно однозначно сказать – папу обидеть сложно, а еще его сложно склонить к каким-то другим идеям. Это иезуит, доказавший своей жизнью преданность Евангелию. Поэтому он не поддается ни прессингу, ни манипуляциям. Свое видение пути он озвучил. А дальше Зеленский сам вправе выбирать, как ему идти», – заключил Севастьянов.

Ранее Владимир Зеленский выступил с упреком в адрес папы Римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг. Он считает, что понтифик занимается «виртуальным посредничеством». «Я благодарю каждого украинского капеллана, которые с армией в силах обороны <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь – с людьми. А не за 2,5 тыс. км где-то там заниматься виртуальным посредничеством», – сказал Зеленский в видеообращении.

Накануне было опубликовано интервью, где папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск имел в виду перемирие, а не капитуляцию. По словам представителя понтифика Маттео Бруни, тот использовал выражение для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».

В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страна не намерена поднимать других флагов, кроме своего желто-голубого. На его заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», – написала она в своем Telegram-канале, прикрепив к сообщению фотографии флагов ЕС в Раде и на фасадах других учреждений в Киеве.