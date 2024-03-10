До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
Танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда
Танк Challenger 2 увяз в грязи прямо во время демонстрационного заезда для британских СМИ, фотографии процесса эвакуации застрявшей техники опубликовало издание The Sun.
В The Sun в воскресенье вышла статья, в которой британское издание рассказало о том, как экипаж танка задействовал 120-мм пушку.
Журналисты в своем материале рассказали о преимуществах танка Challenger 2, при этом на фотографиях, которые сопровождают статью, видно, что танк застрял в грязи во время демонстрационного заезда.
Издание признало, что британский танк имеет проблемы с мобильностью. Отмечается, что в итоге инцидент с грязью стал тренировочным упражнением.
После начала спецоперации Британия оказала киевским властям военную помощь на сумму 4,6 млрд фунтов (5,9 млрд долларов). Правительство, в частности, поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.