До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
В ДНР стартовал первый день досрочного голосования
В ДНР стартовал первый день досрочного голосования на выборах президента России
Первый день досрочного голосования на выборах президента Российской Федерации стартовал в ДНР, передает источник с места событий.
Как рассказала журналистам член участковой избирательной комиссии №545 Макеевки Анастасия Юрьева, досрочное голосование проходит для того, чтобы те, кто не может посетить участки, смогли заранее отдать свой голос за наше будущее, передает РИА «Новости».
На один из таких участков пришли отдать свой голос макеевские металлурги, начальник смены транспортного цеха Макеевского металлургического завода Инна Корнивец, рассказала, что решила проголосовать на выборах президента, потому что считает участие в голосовании своим долгом и сопереживает за участие региона в общей судьбе России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Ранее правозащитник Александр Брод рассказал газете ВЗГЛЯД, что досрочное голосование стало символом доступности выборов президента России.
Напомним, 3 марта в Херсонской области завершилось досрочное голосование.