Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.6 комментариев
В Херсонской области завершилось досрочное голосование
В Херсонской области завершились оба этапа досрочного голосования на выборах президента, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
Как указала Захарова, в Херсонской области завершилось досрочное голосование для избирателей, которые проживают в населенных пунктах на линии боевого соприкосновения, а также в населенных пунктах, транспортное сообщение с которыми затруднено либо отсутствует полностью, передает РИА «Новости».
По ее словам, несмотря на все провокации со стороны Киева, досрочное голосование прошло в штатном режиме, без нарушений и жалоб от избирателей.
В пятницу эксперты Ассоциации НОМ рассказали о досрочном голосовании в отдаленных районах и новых регионах страны.
Ранее правозащитник Александр Брод рассказал газете ВЗГЛЯД, что досрочное голосование стало символом доступности выборов президента России.