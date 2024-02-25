Эксперт: Досрочное голосование стало символом доступности выборов президента России

Правозащитник Брод: Досрочное голосование дает возможность жителям отдаленных регионов высказать свою гражданскую позицию

Tекст: Олег Исайченко

«Процедура досрочного голосования в России традиционно проводится для жителей труднодоступных и отдаленных территорий. Речь идет о районах Дальнего Востока, Сибири, Урала, северных регионов, куда можно добраться лишь при помощи вертолетов и вездеходов. Данный механизм также позволяет при голосовании высказать гражданскую позицию людям, работающим вахтовым методом», – сказал Александр Брод, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

«Смогут проголосовать сотрудники метеорологических станций, моряки, рыбаки, оленеводы – зачастую в местах их пребывания попросту нет стационарных избирательных участков. ЦИК идет навстречу этим людям, организовывая выезды членов комиссии для проведения голосования», – подчеркивает эксперт.

«Важно отметить, что эти процедуры обеспечены общественным контролем – наблюдатели также выезжают в отдаленные районы. Такой подход позволяет обеспечить прозрачность всей процедуры, а также наглядно демонстрирует доступность участия в выборах всех слоев населения нашей страны», – уточняет собеседник.

«Нововведением этой кампании стало включение четырех новых регионов в процесс досрочного голосования. Особый упор в этом плане сделан на обеспечение безопасности как простых граждан, так и членов комиссии. Прошлые выборы показали, что ВСУ всячески пытаются помешать проведению демократической процедуры на этих территориях», – акцентирует он.

«Однако дать возможность местным избирателям проявить гражданскую позицию – наш долг. После досрочного голосования бюллетени строго хранятся в избирательных комиссиях и учитываются при итоговом подсчете голосов. Это позволяет учесть голос каждого, кто участвовал в досрочном голосовании», – резюмирует Брод.

Ранее в РФ стартовала процедура досрочного голосования на выборах президента. В настоящий момент принять участие в ней могут граждане, проживающие в труднодоступных или отдаленных местностях страны, а также моряки и работники полярных станций, пишет ТАСС. С 1 марта обозначить свою позицию смогут и россияне, проживающие за рубежом.

Действие программы охватит 37 регионов. Даты ее проведения традиционно определились ЦИК. Согласно законодательству, процедура может проводиться как для представителей конкретного избирательного участка, так и для отдельных групп граждан. В последнем случае используются предварительно опечатанные переносные урны.

Члены комиссии с правом решающего голоса доставляют их в районы, лишенные регулярного транспортного сообщения с избирательными участками. При этом местный избирком должен обеспечить присутствие не менее двух наблюдателей от зарегистрированных кандидатов и субъектов общественного контроля.

Урны вскрываются непосредственно в регионе проведения процедуры при подсчете голосов в день выборов президента. В этом году процедура также затронет Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Решение об участии субъектов РФ в программе было принято из-за опасностей обстрелов со стороны ВСУ.

В ДНР она пройдет с 10 по 14 марта 2024 года включительно. Далее, 15 и 16 марта будет проводиться голосование вне специально оборудованных помещений, а 17 марта – на стационарных избирательных участках. В ЛНР досрочное голосование будет организовано с 11 по 14 марта. В Херсонской области процедура состоится в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта 2024 года. В Запорожье досрочное голосование начнется 25 февраля.