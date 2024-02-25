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В Запорожской области началось досрочное голосование на выборах президента России
Досрочное голосование на выборах президента России стартовало на территории Запорожской области. Первыми голосуют жители населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения (ЛБС), в том числе и военнослужащие, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко.
По ее словам, 25 февраля на территории Запорожской области стартовало досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Катюшенко добавили, что первыми отдадут свои голоса жители населенных пунктов, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения, в том числе и военнослужащие, передает ТАСС.
Члены участковых избирательных комиссий будут приходить на дом к жителям области, находящимся вблизи ЛБС, с ящиком для голосования и бюллетенями. При себе у них будет удостоверение. Избиратели смогут проголосовать, предъявив паспорт гражданина России либо паспорт гражданина Украины, как ранее было решено региональным избиркомом. 17 марта будут открыты избирательные участки.
Ранее Катюшенко рассказала, что досрочное голосование на территории всей Запорожской области на выборах президента России начнется 25 февраля.