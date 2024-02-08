В Запорожской области названа дата начала досрочного голосования на выборах президента

В Запорожской области досрочное голосование на выборах президента России начнется 25 февраля

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Катющенко, поскольку всю территорию области избирательная комиссия до этого признала труднодоступной, теперь есть возможность проводить досрочное голосование. По ее словам, оно начнется в Запорожской области 25 февраля, передает ТАСС.

Она отметила, что первыми будут голосовать населенные пункты, которые находятся в труднодоступной, отдаленной местности, приближенной к линии боевого соприкосновения, следующими голосовать начнут люди, которые проживают в сельских населенных пунктах, в городской зоне.

Катющенко добавила, что при досрочном голосовании члены участковых избирательных комиссий будут приходить на дом к жителям области с ящиком для голосования и бюллетенями. При себе у них будет удостоверение, избиратели смогут проголосовать, предъявив паспорт гражданина России либо паспорт гражданина Украины, как ранее было решено региональным избиркомом, подчеркнула она.

Глава избиркома Запорожской области сообщила, что 17 марта будут открыты участки для голосования, «и люди смогут проголосовать, если они привыкли голосовать на избирательном участке, и для них выборы – это праздник». При этом, по ее мнению, время работы участков для голосования на выборах президента России может быть скорректировано с учетом военного положения в регионе, а о новом графике жителям сообщат дополнительно.

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в этом году в Донбассе и Новороссии – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – впервые пройдут выборы президента в России, в новых регионах активно идет подготовка.