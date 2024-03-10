До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.18 комментариев
Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным
Forbes заявил, что члены экипажа пораженных на Украине ЗРК Patriot «почти наверняка погибли»
Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, обозреватель Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».
Экс отметил, что «две пусковые установки Patriot взорвались», вооруженные силы Украины «в результате одной катастрофы» лишились до 13% пусковых установок Patriot. По его словам, обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК российским войскам удалось благодаря настойчивости операторов беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.
Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.