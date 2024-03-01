  • Новость часаЛавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
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    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    1 марта 2024, 17:18 • Новости дня

    Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году, документ вступает в силу со дня опубликования.

    В соответствии с указом в 2024 году призываются россияне, пребывающие в запасе, они пройдут военные сборы в ВС России, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Сборы граждан, находящихся в запасе, – это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выручки резервистов, такие мероприятия проходят каждый год.

    В 2023 году Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян в мае.

    28 февраля 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона

    Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства

    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», сообщил представитель компании-разработчика устройства – Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».

    «Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.

    Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.

    Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    29 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией

    В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.

    «Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима, будет расценена как ее оккупация. Франция будет воспринята как сторона конфликта и агрессор», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

    Депутат добавил: идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима», она не спасет «утопающего и готового хвататься за соломинку Зеленского», так как французам еще предстоит «познать разочарование от украинского режима, уже настигшего соседнюю Польшу».

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.

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    29 февраля 2024, 04:00 • Новости дня
    Военного из Башкирии после обмена обвинили в боях на стороне Украины

    Военный из Башкирии после обмена пленными признался в участии в боевых действиях на стороне Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вернувшегося в Россию в результате обмена пленными 52-летнего уроженца Башкирии Радика Богданова подозревают в участии в боевых действиях против российских войск на стороне ВСУ.

    По версии следствия, подозреваемый служил в рядах вооруженных сил России, но в июне 2023 года сдался в плен украинским военным и после прохождения обучения он был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ, в котором принимал участие в боевых действиях против российских войск, сообщает «Коммерсант».

    Отмечается, что Богданов признал вину, Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в его отношении уголовное дело за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 3 статьи 208 УК России), за что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

    Источники газеты также допускают, что обвинения против Богданов могут быть переквалифицированы на статью 352.1 УК (добровольная сдача в плен) или статью 275 УК (госизмена в форме перехода на сторону противника).

    Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

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    28 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Группу диверсантов ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе

    В Херсонской области группу украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских диверсантов уничтожена при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

    «Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал Василенко РИА «Новости».

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулемётов, миномётов и ПТРК.

    «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале.

    В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили. В ходе допроса было установлено, что десантные группы относятся к 73-му морскому центру ССО ВСУ.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала года освобождено около 327 кв. км новых регионов России. Он отметил работу бойцов Сил специальных операций, которые действуют уверенно, профессионально, достойно, ежедневно совершают подвиги.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

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    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

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    1 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине

    Focus: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    @ Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящая проблема, из-за которой канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине немецкие ракеты Taurus, заключается в отсутствии у него доверия к киевскому режиму, пишут немецкие СМИ.

    Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для издания Focus отметил, что украинцы, как опасается Шольц, будут использовать Taurus таким образом, который федеральному канцлеру не понравится, передает РИА «Новости».

    Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

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    28 февраля 2024, 01:58 • Новости дня
    Кадыров сообщил о ликвидации 10 бойцов ВСУ в Харьковской области

    Кадыров сообщил о ликвидации батальоном «Запад-Ахмат» 10 бойцов ВСУ при ударе по позициям в Харьковской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Батальон «Запад-Ахмат» с помощью дронов нанес удар по позициям ВСУ в Харьковской области, ликвидировав около десяти украинских военнослужащих, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

    «Итогом стала ликвидация порядка 10 военнослужащих ВСУ, потеря транспортного средства и фортификационного сооружения», – приводит слова Кадырва ТАСС.

    Отмечается, что блиндаж украинских военных и УАЗ-452 «буханка» был замечен в ходе воздушной разведки. После уточнения информации при помощи дронов был нанесен удар по обнаруженным целям, сообщил Кадыров.

    По словам Кадырова, батальон «Запад-Ахмат» Минобороны России обеспечивает безопасность жителей вблизи государственной границы на харьковском направлении.

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    28 февраля 2024, 05:31 • Новости дня
    Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время встречи президента США Джо Байдена с законодателями рассказал лидерам обеих палат Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Все четыре лидера поняли серьезность ситуации... ЛОни услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ о том, что Украина потеряла позиции», – приводит ТАСС слова Жан-Пьер.

    ПРресс-секретарь Белого дома в очередной раз возложила ответственность за сложившуюся ситуацию на «бездействие Конгресса». По словам Жан-Пьер, Бернс рассказал, что дальнейшее промедление с выделением финансирования Киеву повлечет тяжелые последствия.

    «Нужно увидеть продвижение вперед в дополнительном финансировании. Этого хочет президент», – подчеркнула пресс-секретарь.

    Ранее лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

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    29 февраля 2024, 05:40 • Новости дня
    Российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас»

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли личный состав ВСУ крупнокалиберными ракетами С-13 «Тулумбас»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас» скопления личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 ВКС смогли поразить опорные пункты, а также скопление живой силы и бронетехники ВСУ на Донецком направлении, передает РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.

    Отмечается, что удар наносился на предельно малой высоте в 25 метров. В итоге все намеченные цели были успешно поражены.

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    1 марта 2024, 16:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На государственном испытательном космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск твердотопливной МБР подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с разделяющейся головной частью, заявило российское министерство обороны.

    Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке, все поставленные задачи выполнены в полном объеме, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса. В ходе подготовки к мероприятию РВСН отработали передислокацию в удаленный район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска.

    Ранее комплекс «Ярс» заметили на улицах Москвы. Минобороны уточняло, что машины направлялись в Московскую область для подготовки к параду Победы.

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    27 февраля 2024, 22:29 • Новости дня
    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Лидер демократов в Сенате США заявил, что прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ

    Сенатор-демократ: Прекращение военной помощи Киеву приведет к поражению ВСУ
    @ Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, заявил лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер, подчеркнув, что такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    «Был консенсус относительно того, что Зеленский и Украина проиграют войну, если мы не предоставим вооружения и не сделаем это быстро», – сказал Шумер, передавая конгрессменам содержание переговоров в Овальном кабинете Белого дома по вопросам помощи Украине, сообщает ТАСС.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

    Ранее сообщалось, что в США обеспокоились боеспособностью ВСУ из-за сильных потерь. Источники на местах на Украине сообщают о том, что боеспособность подразделений подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки военной техники и боеприпасов.

    Проблемы с вооружениями дополняются столь же серьезной нехваткой живой силы – фронтовые подразделения несут потери 80-90% от их боевого состава.

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    28 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    В зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350

    В зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350, способную транспортировать до 400 кг грузов

    Tекст: Денис Тельманов

    В зону проведения специальной военной операции в начале марта поставят роботизированную гусеничную платформу СЭМ-350, которая после модернизации сможет транспортировать грузы весом до 400 кг, сообщили в компании-разработчике НПО ЦВБП.

    «На данный момент в зоне СВО применяется пять экземпляров платформы СЭМ-350. Мы модернизировали первую версию аппарата с учетом пожеланий российских военнослужащих. В начале марта новая модификация будет отправлена в зону спецоперации. Грузоподъемность СЭМ увеличится в два раза – до 400 кг транспортируемого груза», – приводит сообщение НПО ЦВБП ТАСС.

    Отмечается, что в ходе модернизации у платформы была вдвое увеличена мощность силовой установки, теперь она может эвакуировать с поля боя двух раненых одновременно. Видеосигнал для управления устройством передается на дальность 2 км, отметили разработчики.

    Кроме того, платформа используется для подвоза боекомплекта и провизии на позиции. Время автономной работы аппарата зависит от объема установленных аккумуляторов и может достигать от двух часов и более.

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    28 февраля 2024, 04:55 • Новости дня
    В Пентагоне признали способность России восстановить ОПК даже под санкциями

    Министр сухопутных войск США заявила, что Россия доказала способность восстановить ОПК, несмотря на санкции

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия продемонстрировала способность восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на все ограничительные меры Запада, заявила министр сухопутных войск США Кристин Уормут.

    «На системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», – сказала Уормут на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, передает ТАСС.

    При этом она заявила, что на уровне «индивидуального солдата, на уровне индивидуального лидера» российские военные «и близко не столь же проворны, предприимчивы, способны брать на себя инициативу, сколь» американские.

    «Считаю, что в этом заключается значительная сила сухопутных войск США», – отметила министр.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

    По словам Пескова, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа российских военных, которые демилитаризируют Украину.

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    28 февраля 2024, 07:17 • Новости дня
    ПВО сбила над Белгородской областью украинский беспилотник

    ПВО сбила ночью над Белгородской областью украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства ПВО в ночь на 28 февраля над Белгородской областью сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

    «Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России», – говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Минобороны России. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что украинский беспилотник поджег поле в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Главков, дроны выпустили украинские военные во вторник во второй половине дня. При этом в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, там сбили дрон самолетного типа у поселка Разумное.

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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