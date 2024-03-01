Над Белгородской областью уничтожены два украинских беспилотника

Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту

Tекст: Ольга Никитина

Симоньян написала в своем Telegram-канале, что получила от «товарищей в погонах» кое-что «кра-а-а-айне интересное». «На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», – написала она, пообещав вскоре опубликовать эту запись. При этом, как отметила Симоньян, офицеров интересовало, как бы им «половчее это сделать, чтобы при этом их [канцлер Германии Олаф] Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю».

«Заодно офицеры бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно», – отметила главный редактор RT.

На публикацию Симоньян обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она поинтересовалась, что бы об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Захарова в своем Telegram-канале написала, что у немецкой прессы возник повод подтвердить свою независимость и задать вопросы главе своего внешнеполитического ведомства. Кроме того, и у МИД России есть «актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», подчеркнула спикер ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Бербок относится враждебно не только к России, но и к собственной стране.