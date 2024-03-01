Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Над Белгородской областью уничтожены два украинских беспилотника
Минобороны: Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Миноброны России.
«Около 13.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что за ночь средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Белгородской и Нижегородской областями.