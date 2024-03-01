Песков: Путин в послании озвучил самый квалифицированный прогноз развития России

Tекст: Ольга Никитина

«Разумеется, послание оценивается весьма и весьма высоко, разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное. Главным образом там идет речь о том, как страна будет в следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые себе можно представить от действующего политика в России», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что послание во многом стало предвыборной программой Путина как кандидата в президенты. «Это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, он знает, на кого опираться при реализации этих планов», – подчеркнул представитель Кремля.

При этом он не согласился с оценками, что выступление Путина стало самым содержательным из всех посланий. «У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий. Это не первое такое послание», – заключил Песков. Он предложил желающим ознакомиться с текстами речей на сайте Кремля.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о главных темах послания президента, а также отдельно разбирала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.