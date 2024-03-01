Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
В США резко отреагировали на требование Киева о поддержке
AC: Киев не имеет права требовать от США большей поддержки
Правительство Украины не должно требовать от Соединенные Штаты продолжать оказывать помощь и жаловаться, что ее недостаточно, заявил журналу American Conservative экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.
По его словам, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, но не имеют права требовать американской поддержки, передает РИА «Новости».
Бэндоу подчеркнул, что киевские пропагандисты продолжают обвинять США в неудачах ВСУ.
По его мнению, становится очевидным тот факт, что ВСУ терпит поражение, несмотря на всю помощь, оказываемую США.
По этой причине, добавил Бэндоу, Белый дом должен стремиться к мирному урегулированию конфликта.
«Пришло время для Вашингтона сосредоточиться на установлении мира», – подытожил эксперт.
Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что считает главной задачей обеспечение безопасности на южной границе страны, а не поддержку Киева.