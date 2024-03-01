AC: Киев не имеет права требовать от США большей поддержки

Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, но не имеют права требовать американской поддержки, передает РИА «Новости».

Бэндоу подчеркнул, что киевские пропагандисты продолжают обвинять США в неудачах ВСУ.

По его мнению, становится очевидным тот факт, что ВСУ терпит поражение, несмотря на всю помощь, оказываемую США.

По этой причине, добавил Бэндоу, Белый дом должен стремиться к мирному урегулированию конфликта.

«Пришло время для Вашингтона сосредоточиться на установлении мира», – подытожил эксперт.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что считает главной задачей обеспечение безопасности на южной границе страны, а не поддержку Киева.

