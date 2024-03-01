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США не позволили СБ ООН принять заявление об обстреле Израилем мирных жителей в Газе
США не дали СБ ООН принять заявление в связи с сообщениями об обстреле израильскими военными мирных жителей в Газе
США не позволили Совбезу ООН принять заявление для прессы, в котором СБ выразил бы обеспокоенность в связи с сообщениями об обстреле мирных жителей в секторе Газа израильскими военными при раздаче гуманитарной помощи, рассказал источник в ООН.
Созванное Алжиром закрытое заседание СБ ООН прошло в четверг. В предлагаемом заявлении говорилось, что СБ «выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о гибели более чем 100 человек и ранении около 750 человек из-за того, что израильские силы открыли огонь по крупному скоплению людей, дожидавшихся продовольственной помощи».
Однако, как сообщил источник РИА «Новости», заявление не удалось принять «из-за позиции США». Американская сторона не позволила «не то что осудить Израиль, а даже зафиксировать, что палестинцы были убиты, а не просто погибли».
Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд объяснил позицию Вашингтона тем, что «нет всех фактов на руках». США «хотят получить факты, чтобы формулировки позволяли высказаться по вопросу, но чтобы это было сделано с должным усердием». При этом он признал: «Возможно, мы не сможем этого сделать. А может быть, и сможем найти формулировку». Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон призвала «тщательно расследовать» случившееся. Она сообщила, что власти США уже связались с израильской стороной.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что его «ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «кадры, поступающие из Газы, где гражданские лица подвергаются нападениям израильских солдат» вызывают «глубокое возмущение». Он осудил «эти расстрелы».
Напомним, СМИ сообщали, что не менее 100 человек погибли в результате бомбардировки израильскими силами участка в Газе, на котором скопились люди в ожидании распределения гуманитарной помощи.