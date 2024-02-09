  • Новость часаВ Киеве собрался новый майдан против Зеленского
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    Киргизии предстоит отказать США
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России
    Назван размер индексации социальных пенсий
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ
    Представители актера Ефремова начали переговоры об УДО с семьей погибшего
    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    5 комментариев
    9 февраля 2024, 21:38 • Новости дня

    Венесуэла начала стягивать войска на границу с Гайаной

    WSJ: Власти Венесуэлы наращивают военный контингент на границе района Гайана-Эссекибо

    Tекст: Вера Басилая

    Венесуэла стягивает к границе с Гайаной «легкие танки, оснащенные ракетами патрульные катера и бронетранспортеры», сообщает газета The Wall Street Journal.

    Газета отмечает, что об усилении военных сил у границы с Гайаной свидетельствуют спутниковые снимки. В вооруженных силах Венесуэлы было 150 тыс. военнослужащих, в ВС Гайаны – 3 тыс. военнослужащих, передает ТАСС.

    В МИД Гайаны изданию заявили, что разочарованы, но не удивлены недобросовестностью Венесуэлы.

    Ранее СМИ сообщали, что Великобритания разместит у берегов Гайаны патрульный корабль в знак поддержки государства в территориальном споре вокруг Эссекибо.

    Напомним, большинство граждан Венесуэлы проголосовало за присоединение территории Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион – Гайана-Эссекибо.

    Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али договорились, что их страны не станут применять силу в территориальном споре за Эссекибо.

    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена

    Американцы после интервью Путина пожалели о плохих отношениях России и США

    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские зрители прокомментировали интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и выразили сожаления относительно того, что отношения России и США пришли в беспорядок.

    Так, многие пользователи, посмотревшие интервью на странице Карлсона в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), стали сравнивать Путина и президента США Джо Байдена.

    «Этот человек (Путин – прим. ВЗГЛЯД) преподает нам урок истории, говоря уверенно и ясно. А наш президент (Байден – прим. ВЗГЛЯД) тем временем разговаривает с мертвецами, нюхает детей ... и не знает, где он», – написал пользователь с ником Nathan Johnson.

    «Владимир Путин, президент России, прочитал двухчасовую диссертацию об истории России и ее месте на мировой арене. Тем временем Джо Байден, глава западной гегемонии, не смог закончить связное предложение в пятиминутном тщательно поставленном выступлении», – отметила Lauren Chen.

    «Я завидую России за то, что у нее есть лидер, который знает, в каком измерении находится», – посетовал Slygarr.

    «Я, вероятно, буду отмечен и включен в какой-нибудь список за то, что говорю это, но Путин говорит с большим смыслом всякий раз, когда я слышу его речь. И я думаю, что у русских есть лидер, которым они могут гордиться, чего нам (американцам – прим. ВЗГЛЯД), к сожалению, не хватает. Мне бы хотелось, чтобы у нас была настоящая группа настоящих лидеров правого крыла в нашей стране. Самое близкое, что мы получили – это [республиканец Дональд] Трамп, а он, по сути, тот же демократ, только 15 лет назад, и это печально», – считает пользователь KingDoms-Kingdom.

    «Странно ли, что я доверяю Путину больше, чем своему президенту Байдену? – задался FoshiRho после просмотра интервью российского лидера. – Мне кажется, Путин никогда не хотел, чтобы отношения России с Америкой оставались такими, какими они были на протяжении всего его президентства. Но десятилетия хитрости Америки создали Путина, которого мы видим сегодня. Кто еще со мной согласен?»

    Пользователь Lorigarza прокомментировал слова Путина о том, что Россия выражала готовность вступить в НАТО. Комментатор считает, что если бы это все-таки произошло, то США и Россия были бы союзниками, однако всему помешали «эти гнилые, жаждущие власти люди». Он отметил, что событий последних лет не должно было произойти, в мире установился беспорядок из-за «поджигателей войны на той стороне, которая должна быть за мир, – США».

    «Карлсон был подготовлен и искренен, Путин – блистателен и умело уклончив, особенно в вопросах, обсуждаемых спецслужбами», – заключил James Woods.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    9 февраля 2024, 02:47 • Новости дня
    Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы стал самым крупным в новейшей истории

    Пожар в жилом доме у метро Аэропорт стал самым крупным возгоранием в жилом доме Москвы в новейшей истории России

    Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы стал самым крупным в новейшей истории
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар в жилом доме на улице Черняховского стал самым крупным возгоранием в жилом доме в Москве за всю новейшую историю России, в его тушении участвует большинство пожарных подразделений города.

    Столичный главк МЧС России наращивает группировку сил и средств на месте тушения загоревшейся кровли жилого дома на севере Москвы, к тушению привлечено большинство подразделений столичного пожарно-спасательного гарнизона, в том числе вызваны сотрудники из резерва, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что возгорание, площадь которого превысило 4 тыс. кв. метров, стало самым крупным пожаром в Москве за всю новейшую историю.

    Из дома эвакуированы около 400 человек, к тушению привлечены два вертолета.

    Кровля горящего на севере Москвы дома полностью обрушилась, горящие обломки падают вокруг дома. Вся крыша дома охвачена огнем.

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    9 февраля 2024, 00:37 • Новости дня
    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Род

    СМИ: Журналист Карлсон встретился в Москве с Эдвардом Сноуденом
    @ Jorg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Москву для проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным также встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом и бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, которая обвинила американского президента в домогательствах.

    О встречах Карлсона в Москве сообщил в четверг американский портал Semafor, передает ТАСС.

    Отмечается, что по сведениям портала, разговор со Сноуденом длился несколько часов, но не была предназначена для публикации. А вот с Тарой Рид Карлсон записал интервью.

    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю об этих встречах ничего не известно и назвал их «личным делом» журналиста.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 13:00 • Новости дня
    Американист: Интервью Путина может привести к серьезному эффекту в США

    Американист Дудаков: После интервью Путина Карлсону стоит ожидать усиления изоляционистских настроений в США

    Американист: Интервью Путина может привести к серьезному эффекту в США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону появилось в самый подходящий момент: на Западе растет усталость от Украины, а в США активно идет предвыборная кампания. На этом фоне западная аудитория услышала альтернативную позицию по украинскому конфликту и теперь может изменить свое мнение по этому вопросу. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным. Западная пресса уже обрушилась с критикой на журналиста.

    «Западная пресса, как мы видим, зацепилась за беседу Такера Карлсона с Владимиром Путиным. По первичной реакции можно сделать вывод о том, что перед рядом СМИ была поставлена задача – дискредитировать американского журналиста и попытаться выставить Россию в глазах зрителей врагом, убедить их не верить словам российского президента», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он указал в частности на публикации в западных СМИ, в которых Карлсона называют «российским пропагандистом, продвигающим нарративы Москвы». «Такая риторика объясняется страхом европейских политиков. Аудитория у Карлсона огромная. Он – самый популярный журналист в Америке, которого смотрят десятки миллионов человек. Это даже больше, чем аудитория тех же CNN, The Washington Post и The New York Times вместе взятых. На Западе не могут признать, что поездка Карлсона в Москву оказалась успешной, поэтому им остается только все «поливать грязью», – пояснил собеседник.

    В западной прессе также звучит мнение, что интервью получилось «бессвязным», добавил Дудаков. «Уличить Карлсона в некомпетентности вполне укладывается в цель дискредитации. Если бы западные журналисты не обсуждали историческую справку, которую Путин предоставил Карлсону, то ухватились бы за что-нибудь другое. То есть пресса настроена критиковать все что угодно», – акцентировал американист.

    При этом тот факт, что западные журналисты зацепились именно за этот момент интервью, объясняется их безграмотностью, считает политолог. «Никто не хочет погружаться в историю. Они не понимают, зачем это нужно, не понимают важности контекста, в котором разворачивается конфликт вокруг Украины», – заметил Дудаков.

    «Я думаю, что интервью может привести к серьезному эффекту как в Соединенных Штатах, так и в странах Евросоюза. Общественное мнение на Западе начинает склоняться не в пользу Украины, многие республиканцы выступают против выделения новых траншей Киеву. Кроме того, в Штатах стартовала предвыборная кампания, и политики будут стремиться всячески угодить избирателям, в том числе в вопросе Украины. Так что момент для визита в Москву Карлсон выбрал удачный. Теперь стоит ожидать усиления изоляционистских настроений в США», – подчеркнул собеседник.

    Напомним, Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась два часа шесть минут. За это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. Утром в пятницу интервью только на сайте Такера Карлсона посмотрели десятки миллионов человек. Как свидетельствуют данные мониторинга Brand Analytics, Владимир Путин и Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях.

    Интервью стало одной из главных тем в иностранных СМИ. The Wall Street Journal указывает, что беседа вышла в поворотное время. «Миллиарды долларов помощи Украине застряли из-за политического тупика в Конгрессе, а Вооруженные силы России наступают на поле боя в борьбе с украинскими войсками, которые испытывают острый недостаток боеприпасов и вооружений. <…> Интервью дало Путину шанс повысить его авторитет внутри страны и показать, что он все еще может заставить Запад слушать себя», – говорится в материале.

    «Путин доминировал в разговоре, который продолжался более двух часов, утверждая, что право России на Восточную Украину уходит корнями в несколько веков... Карлсон не стал подвергать сомнению формулировки Путина», – отмечает радиостанция National Public Radio.

    Аналитики журнала Rolling Stone также пишут, что Путин «контролировал тональность и темп беседы с самого начала», ощущал себя комфортно и даже подшучивал над Карлсоном. Автор публикации высказывает мнение, что Путин легко «одержал верх» над опытным журналистом. Между тем газета ВЗГЛЯД подробно объяснила, почему слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации.

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    9 февраля 2024, 08:18 • Новости дня
    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому

    Медведев о Сырском: Советский русский офицер стал бандеровским предателем

    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Биография Александра Сырского, назначенного новым главнокомандующим вооруженными силами Украины, внушает «чувство ненависти, презрения и омерзения», заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что чувство ненависти возникает ко всем причастным к разрушению Советского Союза. «По сути, Российской империи», – уточнил он, напомнив, что в итоге исчезла огромная страна и «миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

    Презрение, по словам зампреда Совбеза России, возникает к Западу, который «маниакально» и «исступленно» толкал народы России и Украины – единый русский народ – к новой гражданской войне.

    А также Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    9 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск принимает активное участие в обсуждении интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, в частности, он прокомментировал экскурс в историю от российского лидера.

    «Олег Вещий, наверное, был неплохим парнем», – написал Маск в комментариях под интервью в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    В интервью Путин, рассказывая о формировании Российского государства, упомянул князя Олега: «В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял, по сути, функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер к этому времени, пришел в Киев. Отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика, и, таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде».

    Ранее Маск согласился с Путиным по поводу превращения доллара в оружие.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    9 февраля 2024, 17:17 • Новости дня
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту

    Политолог Рар: В вермахте служили родственники не только Бербок, но и других министров ФРГ

    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок был офицером вермахта.

    «Еще пару лет назад, прежде чем стать главой МИД ФРГ, Бербок многих удивила, сказав, что ее дед в апреле 1945 года сражался за свободу на границе с Польшей. Когда ей напомнили, что он тогда мог воевать только за Гитлера, она промолчала», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Новые подробности о службе ее деда в рядах вермахта никак не повлияют на карьеру Бербок. У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Это началось еще при канцлере Аденауэре. Когда его спросили, почему в составе новой немецкой элиты так много бывших нацистов, то он ответил: «Откуда мне брать другой народ?» – отмечает он.

    «Мне кажется, что нынешнее поколение немцев уже не хочет чувствовать вину за злодеяния режима Гитлера. И сегодня Бербок и ей подобные выступают, как они говорят, на стороне либеральных ценностей», – резюмировал Рар.

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед главы МИД германии Анналены Бербок был офицером вермахта. Он упоминается как полковник и боевой офицер немецкой армии. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    Кроме того, Вальдемар Бербок, возможно, был «убежденным национал-социалистом по зову сердца». В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России). Однако издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как отмечают в издании, нацистское прошлое Вальдемара Бербока было чувствительной темой для ее семьи. Отец будущего министра спорил с дедом, потому что тот не хотел открыто говорить о своем участии во Второй мировой войне. И только в конце 1990-х годов, когда по Германии гастролировала выставка «Вермахт», последний признался, что служил в немецкой армии.

    Самой главе МИД Германии Анналене Бербок было неизвестно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    Коментарии (13)
    9 февраля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сценарий, при котором российские войска будут направлены в Польшу, возможен только в одном случае – если Польша осуществит нападение на Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин отметил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – приводятся слова Путина в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    Карлсон поинтересовался у российского лидера, может ли он представить сценарий, когда ему приходится направить российские войска в Польшу. «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», – подчеркнул глава государства.

    Журналист отметил, что на Западе в таком случае противопоставляют аргумент о том, что Россия якобы вторглась на Украину, а значит, у нее будто бы есть территориальные притязания на всем континенте. «Вы недвусмысленно говорите о том, что таких притязаний территориальных у вас нет?» – спросил Карлсон.

    Путин ответил, что это абсолютно исключено. «Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно», – сказал глава государства.

    Вместе с тем он напомнил о средствах сдерживания. «Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует – нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию», – сказал Путин.

    В Кремле заявляли ранее, что Польша является агрессивной страной, которая не гнушается подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела других государств, Россия и Белоруссия учитывают исходящие от нее угрозы.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Коментарии (8)
    8 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ заявил, что давно не общается с родственником

    Tекст: Кристина Цыцура

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимир, сообщил, что много лет не общается с родственником.

    По его словам, брат уехал на Украину давно, там он начал службу и продолжает ее, у него там семья, передает ТАСС слова Олега.

    Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а в августе 2019 года занял пост главы Сухопутных войск ВСУ.

    На ваш взгляд
    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    10 комментариев

    8 февраля 2024 года стало известно о назначении Сырского на пост главкома ВСУ.

    Коментарии (4)
    9 февраля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Киеве собрался новый майдан против Зеленского

    Требующие вернуть Залужного вышли на митинг в центре Киева

    В Киеве собрался новый майдан против Зеленского
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На митинг против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ), который начался на площади Независимости («майдан») в центре Киева, пришли несколько десятков человек, сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна», участники акции скандировали лозунги: «Зеленского – вон (геть)!» и «Верните генерала Залужного». Отмечается, что некоторые пришли с плакатами, на которых также были написаны эти лозунги. По данным украинских СМИ, обстановка в районе проведения акции спокойная, военных среди ее участников нет, передает ТАСС.

    В пятницу бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присвоили звание героя Украины.

    Напомним, Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ, его место занял Александр Сырский.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    9 февраля 2024, 15:36 • Новости дня
    СМИ: Остановить экспорт СПГ Байдена заставил клан Рокфеллеров

    WSJ: Байден остановил экспорт СПГ под давлением Рокфеллеров и Блумберга

    СМИ: Остановить экспорт СПГ Байдена заставил клан Рокфеллеров
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение президента США Джо Байдена по запрету экспорта СПГ принималось под давлением клана Рокфеллера и миллиардера Майкла Блумберга, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, мощная лоббистская кампания шла на протяжении примерно четырех лет, ее возглавляли благотворительные организации, которые контролируются членами семьи Рокфеллеров и американскими миллиардерами, в том числе и Майклом Блумбергом, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что данная кампания была нацелена на поиск и спонсирование лидеров общественного мнения, которые выступали бы против проектов в области ископаемого топлива, а после выдвигали экологические требования к Белому дому и федеральным чиновникам.

    Ранее администрация Байдена приостановила выдачу разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает сырье из России на мировых рынках, объяснив решение климатическими изменениями. В Конгрессе назвали провалом решение Байдена по экспорту СПГ.

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    9 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте

    МИД Германии: Бербок не знала содержания архивных дел о ее деде, служившем в вермахте

    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главе МИД Германии Анналене Бербок было не известно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    В публикации газеты Bild говорится, что Бербок был не только офицером вермахта, но и, возможно, «убежденным национал-социалистом по зову сердца», передает ТАСС.

    Издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как писал журнал Bunte, Вальдемар Бербок упоминается в архивных документах вермахта как полковник и боевой офицер. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России).

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