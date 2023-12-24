Британия направит к берегам Гайаны боевой корабль

СМИ: Британия разместит военный корабль у берегов Гайаны в знак поддержки

Tекст: Ольга Иванова

Британия решила поддержать свою бывшую колонию, столкнувшуюся «с территориальными притязаниями своего более могущественного соседа Венесуэлы». Издание отмечает, что судно Trent, оснащенное пушкой и пулеметами, используется в основном для контртеррористических учений, а также участвует в операциях по предотвращению пиратства и контрабанды, обычно оно размещается в районе Средиземноморья, передает РИА «Новости».

Напомним, большинство граждан Венесуэлы проголосовало за присоединение территории Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион – Гайана-Эссекибо.

Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али договорились, что их страны не станут применять силу в территориальном споре за Эссекибо.