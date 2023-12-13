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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

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    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    17 комментариев
    13 декабря 2023, 14:00

    Мадуро нащупал предел могущества Вашингтона

    Мадуро нащупал предел могущества Вашингтона
    @ Miraflores Palace/REUTERS

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Весьма необычное для себя поведение демонстрируют Соединенные Штаты по поводу нового конфликта, который прямо сейчас разгорается в ключевом для них регионе – Латинской Америке. Венесуэла фактически аннексирует территорию соседнего государства, но Вашингтон действует очень мягко и почти без угроз. Почему?

    «Мы изучаем возможность более тесного сотрудничества в сфере обороны с нашими союзниками, в том числе с США». Такими словами вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео рассказал, как его страна планирует защищаться от возможного и очень скорого поглощения соседом – Венесуэлой. Как известно, на недавнем референдуме 95% венесуэльского электората высказались за создание в рамках Венесуэлы нового региона, который в настоящее время является территорией Гайаны. Речь идет о районе Эссекибо, крайне богатом нефтью.

    Но дело в том, что именно Вашингтон, который так агрессивно вмешивается и в украинский, и в израильско-палестинский конфликт, демонстрирует поразительную пассивность в венесуэльско-гайанской истории. Никаких угроз ввода войск, санкций или даже агрессивной риторики.

    Вашингтон ограничился лишь дипломатическими призывами к мирному разрешению «пограничного спора… поскольку для драки нет причин» и военными учениями с Гайаной – отдельно обговорив «рутинный» характер этих учений. Да, в министерстве обороны Венесуэлы назвали учения «провокацией» и «шагом в неправильном направлении», но все прекрасно понимали, что шаги могли бы быть более жесткими.

    Ведь Вашингтон давно мечтает убрать президента Мадуро. Венесуэльский лидер уже много лет является основным геополитическим противником США в регионе, который притягивает в регион не только Россию, но и Иран с Китаем, контролирует значительные запасы нефти и (несмотря на экономический кризис) поддерживает левые идеи в регионе. И который сейчас, по мнению ряда западных экспертов, пытается сделать в Гайане то же самое, что Москва сделала на Украине – а значит, ради недопущения прецедента должен быть остановлен.

    Так почему американцы не спешат воспользоваться ситуацией и нанести Мадуро поражение? Тому есть несколько причин.

    Во-первых, убирать президента Мадуро Вашингтону необходимо исключительно без прямого американского вмешательства. Учитывая уровень антиамериканских настроений в Латинской Америке, это вмешательство поможет Мадуро консолидировать вокруг себя не только венесуэльское население, но и других жителей региона. Причем даже в том случае, если вмешательство будет носить характер защиты суверенной страны от венесуэльских посягательств.


    Поэтому для Соединенных Штатов оптимальным была бы, например, защита Гайаны со стороны какой-нибудь большой латиноамериканской страны. Например, Бразилии, которая уже выразила готовность вмешаться. «Здесь, в Южной Америке, мы не хотим войны», – заявил президент Бразилии Лула.

    А еще лучше – убрать без войны. Ведь – и это во-вторых – Соединенные Штаты по возможности хотели бы максимально ослабить Николаса Мадуро в преддверии президентских выборов в Венесуэле (которые пройдут в 2024 году). А война дает Мадуро ряд возможностей для укрепления позиций. Начиная от энтузиазма граждан (если Мадуро победит в предстоящей войне и получит богатую ресурсами территорию с нефтью, золотом, пресной водой и древесиной и с относительно небольшим населением примерно в 100 тыс. человек) и заканчивая переносом выборов из-за объявленного военного положения.

    В-третьих, прямое американское вмешательство означает, что Америка аккурат во время идущей в США предвыборной кампании ввязывается в третий необязательный конфликт (наряду с украинским и израильско-палестинским). И это на фоне того, что в том же 2024 году может начаться куда более опасный и угрожающий интересам США конфликт – в случае, если обострится ситуация в Тайваньском проливе.

    Чтобы это обострение нивелировать (а еще лучше не допустить), у Америки должны быть развязаны руки и заполнены арсеналы. Можно сказать, что Мадуро очень точно подобрал момент действий против Гайаны. Фактически получилось так, что Венесуэла обозначила предел возможностей агрессивной американской политики. Двумя конфликтами (в Израиле и на Украине) Вашингтон может управлять одновременно и напрямую, но на третий, в Латинской Америке, его ресурсов уже не хватает.

    Именно поэтому Вашингтон сейчас воздерживается и от жестких действий, и от риторики, которая лишит его свободы маневра.

    Вместо этого американцы прибегли к серии шагов, которые лишают маневра уже руководство в Каракасе. «Решительные действия сейчас могут заставить Мадуро остановиться: друзьям Гайаны, в частности США и Бразилии, необходимо подготовить комбинацию дипломатических, военных и экономических инструментов, чтобы избежать крупной войны в Америке», – уверяет бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.

    Собственно, частью этих усилий станут переговоры, которые 14 декабря руководители Венесуэлы и Гайаны проведут в одном из государств Карибского бассейна – Сент-Винсент и Гренадины. Сам Мадуро уже выразил готовность «сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира без вмешательства со стороны внешних игроков».

    И сейчас США сделают все возможное для того, чтобы эти переговоры окончились успехом. Причем под успехом здесь понимается не только отказ Венесуэлы от войны, но и отсутствие какой-либо значимой компенсации со стороны Гайаны за этот отказ.

    В этом случае Николас Мадуро рискует разочаровать свой электорат, а националистические настроения (которые венесуэльское руководство на протяжении стольких недель разжигало у собственного населения) обратятся против действующей власти. И этим обязательно воспользуется оппозиция, которая таким образом укрепит позиции перед выборами 2024 года.

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