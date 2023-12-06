Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.6 комментариев
Мадуро распорядился повесить карту Венесуэлы с новым штатом во всех школах
Мадуро распорядился повесить карту Венесуэлы с новым штатом во всех школах и вузах страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился поместить в школах и университетах страны карту Боливарианской республики с новым штатом Гайана-Эссекибо.
Как сообщил Мадуро на заседании генассамблеи федерального правительства, прошедшей в Военном университете ВС Венесуэлы, страна приступает к распространению во всех школах, лицеях и университетах страны новой карты. Также он показал изображение карты, на которой в составе Венесуэлы появился новый штат Гайана-Эссекибо, передает ТАСС.
Как объяснил Мадуро, это полная карта Венесуэлы, нарисованная несколькими поколениями.
Референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо прошел в воскресенье. Большинство граждан проголосовало за присоединение этой территории к Венесуэле. Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион – Гайана-Эссекибо.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах спора между Венесуэлой и Гайаной.