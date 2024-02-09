Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах президента России
ЦИК: В бюллетень на выборах президента вошли только четыре кандидата
Центральная избирательная комиссия утвердила текст бюллетеня на выборах президента России, впервые с 2008 года в него вошли четыре кандидата.
Кандидатами в президенты России стали: самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Николай Харитонов (КПРФ), передает ТАСС.
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 1,58 млн избирателей из 28 регионов, еще 495 тыс. заявлений поступило через сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения.
Ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом бьюти-блогеру Раде Русских, Сергею Малинковичу («Коммунисты России») и Борису Надеждину («Гражданская инициатива»).