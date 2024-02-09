В Запорожской области повреждены школа и церковь в результате обстрела ВСУ

Умирающий солдат ВСУ записал прощальное видео для родных на русском языке

Tекст: Дарья Григоренко

Украинский телеканала ТСН опубликовал видео, которое записал военный с позывным «Гиря», и добавил, что солдат принимал участие в операции возле Андреевки в ДНР. На его глазах погибли сослуживцы, а затем ранение получил и он сам, передает «Московский комсомолец».

Военный сообщил, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает». «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», – рассказал он. Отмечается, что солдат сделал запись на русском языке.

В конце видео украинский военный закрывает глаза и говорит, что, может быть, где-то встретится со своими родными. При этом, по данным украинских СМИ, «Гирю» нашли, он еще был жив, его успели доставить в больницу.

Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.