Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
При обстреле Васильевки в Запорожской области погиб мирный житель
В результате обстрела со стороны украинских военных из реактивной системы залпового огня Васильевки в Запорожской области один человек погиб, шестеро пострадали, сообщили в оперативных службах региона.
В сообщении уточняется, что боевики обстреляли из РСЗО «Град» окраин города Васильевки, снаряды попали на культурный объект Дача Попова, одна женщина погибла, шесть человек пострадали. Также повреждены несколько частных домовладений, передает ТАСС.
Ранее в результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали.