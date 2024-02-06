В магазинах Брюсселя закончились продукты

Протесты фермеров привели к дефициту товаров в магазинах Брюсселя

Tекст: Вера Басилая

Журналист опубликовала фотографию полупустых полок в супермаркетах с подписью: «Последствия протестов фермеров и перекрытия дорог всё еще ощущаются в Брюсселе», пишут «Известия».

На одном из плакатов протестующих фермеров было написано: «Наш конец будет означать ваш голод!».

Ранее протестующие фермеры на тракторах блокировали сразу несколько дорог в Испании, а также в Греции, Франции, Германии и других европейских странах.

Газета ВЗГЛЯД писала, как фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине.