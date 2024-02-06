До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
В магазинах Брюсселя закончились продукты
Протесты фермеров привели к дефициту товаров в магазинах Брюсселя
В Брюсселе из-за протестов фермеров и блокировки дорог начался дефицит продуктов в магазинах, сообщила корреспондент The Guardian Лиза О'Кэрролл.
Журналист опубликовала фотографию полупустых полок в супермаркетах с подписью: «Последствия протестов фермеров и перекрытия дорог всё еще ощущаются в Брюсселе», пишут «Известия».
На одном из плакатов протестующих фермеров было написано: «Наш конец будет означать ваш голод!».
Ранее протестующие фермеры на тракторах блокировали сразу несколько дорог в Испании, а также в Греции, Франции, Германии и других европейских странах.
Газета ВЗГЛЯД писала, как фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине.