Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.4 комментария
Протестующие фермеры перекрыли дороги в Греции
Фермеры Греции в знак протеста перекрыли тракторами шоссе Салоники – Муданья, сообщили местные СМИ.
Как пишет ERT, греческие фермеры устроили протест, поскольку их не устраивает обещания правительства о поддержке аграриев, передает РИА «Новости».
В пятницу польские фермеры заявили о полной блокировке границы с Украиной 9 февраля, в знак протеста против европейской аграрной политики.
В начале января в Германии начались массовые протесты фермеров против мер правительства по экономии бюджета и наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Ранее сообщалось, что французские фермеры приготовились полностью заблокировать Париж.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.