Протестующие фермеры перекрыли дороги в Греции

Вассерман ответил на угрозу Данилова отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Депутат Вассерман: Данилов понимает, что врет о демилитаризованной зоне до Москвы

«Запад вряд ли обратит внимание на это заявление Данилова. Там сами неплохо умеют блефовать. Эти слова рассчитаны на внутреннюю аудиторию, на тех, кого хватают на улицах и превращают в пушечное мясо, то есть это пиар для внутреннего рынка», – считает Анатолий Вассерман, член думского комитета по просвещению.

«Украинские политики как юристы, они врут всякий раз, когда у них шевелятся губы, как говорится в американской поговорке. Государство, выстроенное вокруг польского заведомо ложного измышления «Украина – не Россия», будет врать во всем, – продолжил депутат. – Украинские политики говорят правду только тогда, когда у них нет иного выхода. Данилов, несомненно, понимает, что врет, но врет в духе двоемыслия. Он как персонаж романа «1984», понимающий, что врет, но в то же время совершенно искренне верит в свою ложь в тот момент, когда ее произносит».

О том, что Украина намерена довести демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга, не ближе Урала, глава Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в интервью местным СМИ.

Так чиновник отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который считает, что демилитаризованная зона на Украине должна обеспечивать безопасность российских городов от обстрелов. По его словам, российские военные отодвигают позиции противника от «жизненно важных населенных пунктов».

«Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного, прежде всего, производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов», – сказал Путин.