В Башкирии брат спас маленькую сестру от похищения неизвестным

Авиаэксперт назвал причину обвинений Emirates в плохом качестве самолетов Boeing

Авиаэксперт Пантелеев прокомментировал обвинения в адрес Boeing в снижении качества самолетов

Tекст: Татьяна Косолапова

Британские СМИ сообщают, что глава авиакомпании Emirates Airline Тим Кларк обвинил американскую корпорацию Boeing в «прогрессирующем» снижении стандартов качества. Он призвал авиапроизводителя пересмотреть собственные производственные процессы.



«Мы можем судить о ситуации преимущественно на основании публикаций как в профильных авиационных изданиях, так и в общественно-политических и деловых иностранных СМИ. Делать достоверные выводы о том, насколько велик регресс в обеспечении качества, на основании этих данных едва ли возможно. Можно лишь констатировать, что СМИ продолжают сообщать о новых и новых проблемах, часть из которых обнаруживается в ходе регулярных проверок, но часть из которых проявляется в полетах с пассажирами на борту», – говорит Пантелеев.

При этом, по его словам, и руководство компании Boeing, и представители американских авиационных властей заявляют об экстраординарных мерах, нацеленных на повышение качества. Следовательно, допущенное ранее снижение качества имело настолько внушительный масштаб и проникло так глубоко, что за несколько лет американский авиапроизводитель не смог вскрыть все проблемы и перестроить свою работу и работу поставщиков на новый лад, полагает специалист.

«Авиакомпании в общении с авиапроизводителями всегда занимают ту или иную позицию, рассчитывая получить выгоду. Глава Emirates доносит до партнера простой тезис: авиакомпании нужны самолеты, которые генерируют прибыль, а не проблемы. Но непублично, как правило, далее идет ремарка: самолетов без проблем не бывает, поэтому давайте поговорим о компенсации вреда», – объясняет эксперт.

Собеседник напоминает, что на рынке сегодня всего два доминирующих авиапроизводителя, очередь на самолеты снова расписана на годы вперед. Поэтому, если авиакомпании нужно пополнять или обновлять флот, надо либо занимать место в очереди, либо переплачивать за более ранний срок поставки. «А это означает, что авиакомпании выгоднее не ссориться с авиапроизводителем, а пожурить его и после предложить обсудить проблемы без посторонних ушей. Небольшая скидка на сервисы, расширение гарантий, дополнительные услуги за счет авиапроизводителя – вот наиболее вероятный результат такого торга», – считает Пантелеев.

Показательна и позиция главы ирландской авиакомпании Ryanair, чей флот состоит из самолетов Boeing 737, продолжает специалист. В конце января этого года гендиректор авиакомпании Майкл О’Лири заявил, что готов выкупить Boeing 737 MAX 10, если от них откажутся американские авиакомпании, в частности United Airlines. «Если Скотт Кирби не захочет брать свои MAX 10, то мы с радостью возьмем их по разумной цене», – подчеркнул в одном из своих интервью финансовый директор Ryanair Нил Сорахан.

Напомним, в ночь с 5 на 6 января Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, следовавший по маршруту Портленда – Онтарио, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, после того как при наборе высоты у него вырвало панель-заглушку двери и произошла разгерметизация салона. При этом никто из пассажира и членов экипажа не пострадал.

Позже авиакомпании United Airlines и Alaska Air Group нашли незакрепленные детали в ряде самолетов Boeing 737 MAX 9. После этой ситуации гендиректор американской United Airlines Скотт Кирби сказал, что разочарован в Boeing из-за данного инцидента, передает издание Forbes.