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    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    9 комментариев
    6 февраля 2024, 12:57 • Новости дня

    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

    Глава МИД России Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике

    Лавров: Никто не застрахован от бандитизма Запада в экономике
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В странах Глобального Юга укрепляется понимание, что никто не застрахован от «государственного бандитизма» в экономике со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что большинство государств Глобального Юга, все те страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые проводят самостоятельный внешнеполитический курс и руководствуются, прежде всего, национальными интересами, не поддерживают антироссийские шаги, передает ТАСС.

    Укрепляется понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему страны Африки видят в России флагмана Глобального Юга.

    5 февраля 2024, 10:26 • Новости дня
    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным

    Американист Дудаков: Интервью Карлсона с Путиным может вызвать рост антивоенных настроений в США

    Эксперты: Вашингтон всерьез опасается интервью Карлсона с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Такер Карлсон сможет взять интервью у Владимира Путина, а затем опубликует его на своем канале в соцсетях, это станет шоком, в том числе для Белого дома. Среди прочего стоит ожидать роста антивоенных настроений в США. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов. Ранее в Москве заметили бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

    «Многое будет зависеть от итогов визита Такера Карлсона в Россию. Если он сможет записать интервью с российским лидером или с какими-то представителями власти, при возвращении в Америку ему придется объяснять ФБР свои мотивы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что действительно серьезных последствий для журналиста, скорее всего, не будет. Хотя Вашингтону, конечно, совсем не нравится перспектива появления подобного интервью в публичном пространстве», – уточняет собеседник.

    При этом эксперт отметил, что де-факто любой американец может получить доступ к англоязычным российским ресурсам. «Но далеко не все будут это делать. Во-первых, не каждый знает про такие СМИ. Во-вторых, из тех, кто знаком с ними, немалая доля считает, что это медиа, занимающиеся пропагандой», – пояснил аналитик.

    «А Карлсон имеет огромную аудиторию в США, ему там доверяют. И когда такой человек транслирует идею о том, что русские американцам не враги, что есть логика в начале спецоперации и так далее, это может сказаться на местном общественном мнении, особенно на правой его части», – добавляет Дудаков.

    «Все это поспособствует росту антивоенных настроений в Штатах. Мы и так видим, что большая часть республиканцев выступает против дальнейшей поддержки Украины. Очевидно, что точка зрения Карлсона сыграет свою роль в продолжении этих трендов», – полагает американист.

    «Но даже если журналист не возьмет интервью у Владимира Путина, он наверняка снимет репортаж о том, как благополучно живет Россия, вопреки всему массиву западных санкций. И вот эта неизвестность в вопросе планов Карлсона серьезно пугает США», – считает спикер.

    Схожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Корнилов. «Испуг, который в США вызвала поездка Карлсона в Москву, многое говорит о свободе слова в Америке. Более того, там прекрасно понимают, что в свободной дискуссии с представителями России Запад однозначно проиграет», – пояснил он.

    «Такера Карлсона давно обвиняют в том, что он якобы работает на российскую пропаганду. А когда он даст возможность выйти на его собственном канале интервью с Путиным, это станет опасностью для США», – рассуждает спикер.

    «В Америке уже прозвучали слова о том, что журналист может дать слово самому цензурируемому на Западе политику. Тут надо учитывать, что простые американцы не имеют традиции следить за иностранной прессой. Да, там есть местные СМИ, которые публикуют наши новости, но делается это в логике мейнстрима – берутся отдельные выдержки, цитаты вне контекста», – объяснил аналитик.

    «Белый дом пугает перспектива доступа Владимира Путина в открытый эфир. Каждый день западному обывателю рассказывают, что Россия враг и посягает на «мир, основанный на правилах». И сейчас немногие задаются вопросом, кто придумал эти правила и почему они разнятся в зависимости от государства», – обращает внимание политолог.

    «Но когда этот вопрос в США прозвучит из уст Путина, интервью мгновенно разлетится по всему миру. Я не исключаю, что после этого американские власти решат запретить соцсеть X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ). Ведь люди начнут задаваться вопросом: кто же на самом деле придумал «мир, основанный на правилах», – заключил Корнилов.

    Ранее журналист Джексон Хинкл сообщил, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон находится в России. О целях поездки телеведущего ничего не известно, однако Хинкл полагает, что речь идет о возможном интервью с президентом Владимиром Путиным. Пока же в Сети появилась фотография Карлсона в Большом театре. Предположительно, журналист посетил балет «Спартак».

    Напомним, в сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что хотел взять интервью у президента России Владимира Путина, но власти США запретили ему сделать это. Ни одно СМИ, ни один политик, ни один общественный деятель не встал на его защиту, добавил Карлсон.

    Сейчас же приезд журналиста в Москву вызвал бурную реакцию в США. Так, бывший член Палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем, пишет РИА «Новости». Кроме того, американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у российского президента. Telegram-канал «RT на русском» также приводит слова экс-руководителя аппарата вице-президента Штатов Билла Кристола: «Возможно, нужно полностью запретить въезд Такеру Карлсону в США, пока власти не разберутся, что происходит».

    Сам Такер в интервью «Известиям» сказал, что любит Москву и считает ее красивой. «Хотел на нее посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено», – отметил журналист. На вопрос корреспондента относительно перспективы интервью с Путиным Карлсон заявил, что не знает, поскольку американские СМИ «сумасшедшие, реально сумасшедшие».

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    5 февраля 2024, 11:05 • Новости дня
    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев

    СМИ: Нуланд помчалась в Киев, чтобы Залужный не развернул армию против Зеленского

    Раскрыта причина визита Нуланд в Киев
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «помчалась» в Киев из-за опасений в Белом доме, что главком ВСУ Валерий Залужный развернет армию и воспользуется ею против президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    В статье Asia Times говорится, что Нуланд велели немедленно отправиться в Киев на случай, если дела в украинской столице станут плохи, передает РИА «Новости».

    Задачей Нуланд, по мнению автора статьи, стало бы успокоить Залужного и «поставить его на место».

    Вместе с тем, как предполагает автор публикации, главком ВСУ все еще может пойти против Киева.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что визит Нуланд в Киев потребовался для оценки ситуации с конфликтом между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, которого президент Украины, по информации СМИ, хочет отправить в отставку.

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    5 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на размещение ядерного оружия в Британии

    Постпред в ООН Гатилов: Россия даст соответствующий ответ на размещение ядерного оружия в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия следит за ситуацией с возможным размещением Соединенными Штатами их ядерного оружия на территории Британии и в случае осуществления данного шага отреагирует соответствующим образом, заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

    Российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что речь, возможно, идет о расконсервации авиабазы с американским ядерным оружием в Великобритании. По его словам, есть предположения, что ядерное оружие направят в Прибалтику, Польшу, что создаст напряженную обстановку, и Россия вынуждена будет отреагировать, передает ТАСС.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию.

    СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.

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    5 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

    На видео, которое, по информации СМИ, было снято в одном из столичных отелей, Карлсон сказал, что любит Москву и считает этот город красивым.

    Он рассказал, что хотел посмотреть на Россию, о которой так много читал, пообщаться с людьми и посмотреть, «как все устроено». «И здесь все очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    На вопрос о возможности проведения интервью с российским лидером Карлсон улыбнулся, пожал плечами и ответил: «Посмотрим».

    При этом американские СМИ, которые бурно отреагировали на визит журналиста в Москву, Карлсон назвал «реально сумасшедшими».

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля.

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    5 февраля 2024, 02:15 • Новости дня
    Армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана

    Посольство России: Армия ЦАР при поддержке РФ отразила атаку боевиков из Судана

    Армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана
    @ REUTERS/Luc Gnago

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия Центрально-Африканской Республики при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана, сообщили в российском диппредставительстве в Банги.

    Сообщение посольства передает РИА «Новости».

    По информации местных СМИ, атака боевиков произошла вблизи горнодобывающего объекта в деревне Мамун на севере республики. В результате отражения атаки был ликвидирован один из главарей группировки «Коалиция патриотов за перемены» Мохамед Али по прозвищу «Б-13».

    В конце января посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что вопрос создания военной базы обсуждается по линии Минобороны РФ и ЦАР.

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    4 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины

    Белый дом выступил против выделения 17,6 млдр помощи Израилю без новых средств для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США выступила против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, который предусматривает выделения финансовой помощи Израилю в размере 17,6 млрд долларов без включения в эту сумму дополнительных средств на поддержку Украины, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры», – приводит сообщение Жан-Пьер ТАСС.

    Она подчеркнула, что над договоренностями в сфере национальной безопасности, при которых «обеспечивается охрана нашей границы и предоставляется поддержка жителям Украины и Израиля» администрация работала с двухпартийной группой сенаторов на протяжении «месяцев», а республиканцы создали альтернативное предложение «ак раз в свете предстоящей публикации текста законопроекта».

    Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на выделение средств для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на общую сумму 106 млдр долларов. Целый ряд республиканцев выступили против продлжения финансовой помощи Украине.

    Ранее сообщалось, что группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине.

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    3 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    Сенатор Круз назвал «субсидией Путину» решение по экспорту СПГ
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение президента США Джо Байдена приостановить процедуру одобрения новых контрактов на экспорт СПГ пойдет на пользу Москве, его можно считать «субсидией» президенту России Владимиру Путину, заявил американский сенатор Тед Круз.

    Он отметил, что Байден заблокировал будущий экспорт американского СПГ, поэтому Европе придется покупать его у России, а не у США, передает ТАСС.

    «От этого страдают рабочие места в США, но это помогает Путину», – сказал он в эфире телеканала Fox News.

    Ранее в Конгрессе назвали провалом решение Байдена по экспорту СПГ.

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    5 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Американский журналист Такер Карлсон посетил выставку «Россия» на ВДНХ

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский журналист Такер Карлсон посетил экспозицию Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, сообщил источник среди организаторов выставки.

    Как рассказал источник ТАСС, Карлсон среди прочего осмотрел стенд Камчатского края, а затем прошел по тропе леопарда на стенде Приморья.

    Сообщения о том, что Карлсон находится в России появились 4 февраля. В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

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    5 февраля 2024, 13:39 • Новости дня
    Маск осудил идею санкций против Карлсона в случае интервью с Путиным

    Маск осудил идею запрета Карлсону на въезд в США в случае интервью с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что идея запретить журналисту Такеру Карлсону возвращение в США в случае, если тот во время своей поездки в Москву возьмет интервью у Владимира Путина, противоречит принципам журналистики и свободы информации.

    Маск в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) согласился с позицией журналиста Брайана Красенштейна, заявившего, что те, кто выступает за свободу слова, никогда не стали бы предлагать ничего подобного, передает ТАСС.

    В Кремле ранее сообщили, что в планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ.

    Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, ранее объяснили, почему Вашингтон опасается интервью Карлсона с Путиным.

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    5 февраля 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос об интервью Путина Карлсону

    Песков: В планах Путина пока нет интервью зарубежным СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    В планах президента Владимира Путина в настоящее время нет интервью зарубежным СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону, прибывшему в Россию.

    Песков заверил, что Кремль проинформирует, если такие планы будут реализовываться, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что иностранные журналисты ежедневно приезжают в Россию, многие из них продолжают работу в нашей стране. При этом он отметил, что в администрации президента вряд ли должны давать какую-то информацию о целях визита иностранных журналистов, включая Карлсона, в Россию.

    Напомним, американский журналист Такер Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

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    3 февраля 2024, 17:53 • Новости дня
    В Ираке объявили общенациональный траур по погибшим при атаках ВВС США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Ирака объявили общенациональный траур в память о погибших в результате ночных атак ВВС США по приграничным районам, сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

    Во всех госучреждениях и ведомствах страны объявлен общенациональный траур в память о военных и мирных жителях, погибших в результате ударов ВВС США, передает ТАСС.

    Удары были нанесены в субботу утром по четырем позициям проиранских вооруженных группировок в районе Эль-Каима, были атакованы в том числе объекты шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

    В правительстве позже сообщили, что погибли 16 человек, 25 получили ранения.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем может грозить США удар возмездия по территории Сирии и Ирака.

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    6 февраля 2024, 08:10 • Новости дня
    Американского журналиста Карлсона пригласили в Крым

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американского журналиста Такера Карлсона посетить Крым, лично понаблюдать за динамичным развитием полуострова и познакомиться с жителями региона.

    Гемпель напомнил РИА «Новости», что за последние десять лет Крым посещали иностранные общественные и политические деятели, журналисты из-за рубежа.

    Крым, подчеркнул он, открыт для гостей, которые хотят рассказать миру объективную правду о жизни крымчан и их пути домой – в Россию.

    Ранее Карлсон, прибывший в Москву, заявил, что в России «все очень хорошо».

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    4 февраля 2024, 00:22 • Новости дня
    В Конгрессе подняли вопрос о выделении 17,6 млрд долларов Израилю без Украины

    Конгрессмены США разработали законопроект о выделении Израилю 17,6 млрд долларов без новой помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине, заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Из этой суммы 4 млрд долларов пойдут на восполнение запасов боеприпасов для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» в Израиле, 1,2 млрд – на разработку лазерной системы «Железный луч», 3,5 млрд – на закупку других вооружений, передает ТАСС.

    Отмечается, что еще один млдр долларов пойдет на расширение производства артиллерийских систем и боеприпасов, 4,4 млдр – на закупку боеприпасов и вооружений для США взамен переданных Израилю, 3,3 млдр – на проведение в ближневосточном регионе военных операций армией США.

    Еще 200 млн долларов запланировано на обеспечение американских сил и эвакуацию американских граждан.

    Ожидается, что голосование за законопроект пройдет на следующей неделе.

    Ранее Администрация США запрашивала дополнительное финансирование для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели требовалось около 106 млрд долларов. Однако целый ряд республиканцев высказались против оказания Киеву финансовой помощи.

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