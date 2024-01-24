Депутат Матвейчев: Страны Африки видят в России флагмана Глобального Юга

Tекст: Андрей Резчиков

«Отношения России с Чадом активно развиваются. Ряд компаний, в том числе «РусГидро», осуществляют в Чаде различные проекты. Поддерживается сотрудничество в сфере культуры, образования», – отметил Олег Матвейчев,

«Представители Чада присутствовали на форуме Россия – Африка, в котором участвовали 47 африканских государств. Ни одна другая страна, кроме нашей, не могла бы собрать такой представительный саммит. Страны Африки видят в России флагмана Глобального Юга. Хоть мы и находимся на севере, но главным защитником Глобального Юга является Россия, – продолжил депутат. – Владимир Путин неоднократно выступал за то, что отношения между суверенными странами должны строиться на взаимоуважении, а не основе диктата, который привыкли вести наши западные контрагенты».

Африканские страны видят в России страну, которая уважает их интересы, поэтому между государствами заключаются выгодные соглашения, добавил спикер. «Только в 2023 году товарооборот России с Африкой вырос на 40%. Армия Чада на 80% вооружена российским оружием. Представители Чада часто бывают на международной выставке вооружений Russia Arms Expo», – добавил собеседник.

Матвейчев считает, что африканские страны хорошо помнят, что именно Советский Союз «освободил их от колониального гнета». «Эта память сохранилась. Ее укрепляют те студенты, которые учились у нас и учатся сейчас. За последние 20 лет количество африканских студентов в России выросло в десять раз. То есть идет восстановление наших позиций, сотрудничество укрепляется. Визит Махамата Идриса Деби в Москву – это в том числе знак благодарности Владимиру Путину за те проекты, которые он осуществляет, за его позицию в отношении Африки и Глобального Юга», – пояснил депутат.

Матвейчев отметил также, что на голосованиях в Генассамблее ООН «мы видим, как страны Африки поддерживают многие резолюции России».

Собеседник добавил, что Владимир Путин целенаправленно делал усилия по возвращению России в Африку. «У России есть на этом континенте бизнес-интересы. Это связано с полезными ископаемыми, продовольствием. Там сейчас троятся атомные реакторы, осуществляются другие проекты. В то же время, страны Африки заинтересованы в нашем продовольствии, оружии, удобрениях. Поэтому если бы эти отрасли и индустрии не были бы так развиты у нас, то ни о каком сотрудничестве не было бы и речи. Тот же Росатом и компании по производству удобрений стали мировыми гигантами и в состоянии работать в Африке в том числе», – считает депутат.

В среду в Россию с официальным визитом прибыл президент Чада Махамат Идрис Деби. Президент Владимир Путин на переговорах в Кремле обсудил с гостем перспективы развития отношений стран в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

В ходе беседы Путин отметил, что в последние годы отношения между двумя странами развиваются особенно интенсивно, продолжаются контакты по линии министерств иностранных дел и парламентов. «Ваши представители принимали участие в последнем саммите Россия – Африка в Петербурге. Готовится солидный пакет документов, который укрепляет и расширяет нашу договорно-правовую базу. Надеюсь, что наши коллеги в ближайшее время эту работу завершат», – сказал Путин.

По словам российского лидера, у двух стран большие возможности по развитию двусторонних связей. «По линии ООН мы стараемся оказывать поддержку, в том числе и гуманитарного характера, вы знаете об этом. Намерены делать это и дальше. В гуманитарной сфере у нас отношения также развиваются. Мы увеличили в два раза квоту для студентов из Чада, которые обучаются в Российской Федерации, и в ближайшие два года готовы увеличить ее еще в два раза. Интерес, мы видим, со стороны вашей молодежи растет. И мы с удовольствием будем работать по всем этим направлениям», – подчеркнул Путин.

В ответ Деби назвал свой визит в Россию историческим и поблагодарил бога за то, что он состоялся. «Чад и Россия обладают очень долгими и давними отношениями. Последний визит президента государства Чад был в 1968 году, когда президентом был господин Франсуа. Мы надеемся, что нынешний визит позволит нам укрепить наши двусторонние отношения и укрепить наши отношения во всех направлениях», – сказал Деби.