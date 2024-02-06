В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.13 комментариев
Арсенал оружия и боеприпасов изъяли у жителя Подмосковья
Полицейские изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов в квартире у жителя Подмосковья
В квартире жителя подмосковного Жуковского обнаружены семь револьверов, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пять гладкоствольных ружей, банки с порохом и 280 патронов различного калибра, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Петрова отметила, что баллистическая экспертиза показала, что часть патронов изготовлена промышленным способом и пригодна для стрельбы. Против задержанного возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ФСБ в ходе масштабных мероприятий изъяла из незаконного оборота в 38 регионах 352 единицы оружия, в том числе 42 гранатомета.