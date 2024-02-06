Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.9 комментариев
Рособоронэкспорт опроверг сообщения о «срыве» поставок С-400 Индии
Контракт на поставку Индии российских систем ПВО С-400 исполняется в установленные по согласованию сторон сроки, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Так Михеев ответил на вопрос РИА «Новости», соответствует ли действительности информация в некоторых западных СМИ о якобы срыве поставок С-400 индийской стороне.
В ноябре ВВС Индии совместно с сухопутными силами провели ежегодные учения Poorvi Akash («Восточное небо») на северо-востоке страны, в них были задействованы российские зенитно-ракетные комплексы С-400.