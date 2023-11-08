Индийские военные провели учения с привлечением С-400

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его данным, маневры проходили с 30 октября по 4 ноября «в северо-восточных штатах вдоль границы с Китаем», передает ТАСС. Это первое упоминание о привлечении к регулярным учениям в Индии комплексов С-400, которые страна начала получать в рамках контракта с РФ с 2021 года.

Учения ВВС включали использование основных боевых платформ, в том числе систем ПВО С-400, истребителей «Рафаль» и «Теджас», а также легких боевых вертолетов «Прачанд» в северо-восточном регионе. Целью является проверка боеготовности ВВС, в особенности Восточного командования.

Военные отработали и наступательные, и оборонительные операции, а также реагирование на разные угрозы. В частности, «Прачанд» провели операции по высадке на передовые площадки в гористой местности. Сам главнокомандующий ВВС главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари находился в зоне ответственности Восточного командования в ходе учений, а начальник индийского штаба обороны генерал Анил Чаухан провел штабные учения перед стартом Poorvi Akash.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила поправку, позволяющую Индии не попасть под санкции за приобретение у России ЗРК С-400.