Путин представил космонавта Матвеева к званию Героя России

Политолог: Люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента

Политолог Кислицына: Труд на благо России является воплощением деятельного патриотизма

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент абсолютно прав – труд, направленный на развитие страны, действительно является воплощением патриотизма. В период специальной военной операции этот акцент звучит особенно отчетливо. В труде один из источников консолидации российского общества», – пояснила Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ.

«Мне близок такой термин, как «деятельный патриотизм». Он как раз о том, что любовь к Родине выражается в конкретных действиях, направленных на ее развитие. Поэтому труд – это проявление деятельного патриотизма», – подчеркнула собеседница.

«Как отметил Путин, тот, кто будет быстро и адекватно реагировать на события на поле боя, тот и побеждает. По его словам, российские предприятия справляются с этой задачей, модернизируя вооружения в соответствии с опытом СВО. И тут важен еще один момент: объединение частных инициатив с промышленным и научным потенциалом страны там, где это возможно, полезно и важно. Это дает синергетический эффект и стимулирует успешное развитие России», – указала политолог.

«Путин в каждом принимаемом решении руководствуется защитой национальных интересов, отстаиванием ценностей, культуры и традиций России. Политический курс главы государства нацелен на то, чтобы обеспечить гражданам России благополучное настоящее и будущее. Поэтому люди труда всегда будут пользоваться приоритетным вниманием президента», – резюмировала Кислицына.

В пятницу президент Владимир Путин в Туле на встрече с участниками форума «Все для Победы» заявил, что успехи на передовой невозможны без предприятий оборонно-промышленного комплекса.



«Для того чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагирует, причем не только находит возможность их подавлять, но и делает свои, более эффективные, средства. Вот кто быстрее это всё делает, тот и побеждает», – заявил глава государства, подчеркнув, что российская оборонка демонстрирует сейчас очень хорошие темпы и качество работы,а отечественные новейшие вооружения превосходят зарубежные.

«Я знаю и больше того – что люди напряженно работают на предприятиях, но, если надо, выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую, и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы. Что же здесь скажешь? Если прямо на «передке» работают ребята, то это самый настоящий героизм», – отметил Путин.







В форуме «Все для Победы» приняли участие более 500 человек из всех регионов России – сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, изобретатели техники и экипировки для военных, волонтеры СВО, в том числе участники «швейных» батальонов, военкоры, кибердружинники, врачи и другие.