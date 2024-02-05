Российские войска отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

ВСУ атаковали силами штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад и 13-й бригады нацгвардии у Терн (ДНР) и Синьковки (Харьковская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинская сторона потеряла до 130 человек и два пикапа.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной бригады у Ямполовки в ДНР. Там ВСУ потеряли до 260 человек.

На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции и поразила живую силу и технику 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны у Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки в ДНР.

Также отражены две атаки штурмовиков 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Клещеевки и Красногоровки (ДНР). На этом направлении украинская сторона потеряла до 290 человек, две бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, орудие Д-30 и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Приютного (Запорожская область). ВСУ потеряли до 145 человек, две бронемашины и три автомобиля. Также уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины у Работино и Нестерянки (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 35 человек и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны у Токаревки и Золотой Балки (Херсонская область). ВСУ потеряли до 25 человек.

Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ВС России поразили склад авиационных боеприпасов, живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 58 украинских дронов.

С начала СВО уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 833 дрона, 462 ЗРК, 14 908 танков и других боевых бронированных машин, 1217 машин РЗСО, 7966 орудий полевой артиллерии и минометов.