Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.5 комментариев
Москва осудила удары США по Ираку и Сирии
МИД России осудил удары США по Ираку и Сирии
Москва осуждает американские авиаудары по территории Ирака и Сирии и добивается срочного рассмотрения ситуации по линии Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает ТАСС.
В МИД заявили, что удары США по Ираку и Сирии нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, рассчитаны на вовлечение в него крупнейших государств, расположенных в регионе.
Британия, также участвующая в атаках США на Ирак и Сирию, понесет за это ответственность, уверена Захарова. Дипломат подчеркнула, что союз Лондона и Вашингтона не должен создавать иллюзию коалиции.
«Послушное участие в атаках США королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзию некоей «международной коалиции». Лондону еще предстоит ответить за свое усердие в поддержке сугубо провокационных действий начальства в Вашингтоне», – отметила она.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что удар возмездия США по территории Сирии и Ирака грозит непредсказуемыми последствиями.