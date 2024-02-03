Москва осудила удары США по Ираку и Сирии

МИД России осудил удары США по Ираку и Сирии

Tекст: Валерия Городецкая

«Решительно осуждаем новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств. Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает ТАСС.

В МИД заявили, что удары США по Ираку и Сирии нацелены на дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, рассчитаны на вовлечение в него крупнейших государств, расположенных в регионе.

Британия, также участвующая в атаках США на Ирак и Сирию, понесет за это ответственность, уверена Захарова. Дипломат подчеркнула, что союз Лондона и Вашингтона не должен создавать иллюзию коалиции.

«Послушное участие в атаках США королевских ВВС Великобритании ни у кого не должно создавать иллюзию некоей «международной коалиции». Лондону еще предстоит ответить за свое усердие в поддержке сугубо провокационных действий начальства в Вашингтоне», – отметила она.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что удар возмездия США по территории Сирии и Ирака грозит непредсказуемыми последствиями.